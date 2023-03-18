СМИ: Приоритет Месси – возвращение в Барселону

Приоритет Лионеля Месси – это возвращение в "Барселону", сообщает журналист Санти Ауна. "Сине-гранатовые" пытаются найти вариант, чтобы провернуть сделку.

При этом спортивный директор "ПСЖ" Луис Кампос все ещё пытается сделать так, чтобы Месси остался в клубе и продлил контракт.

Сообщается, что отец Месси Хорхе уже встречался с Жоаном Лапортой. "Барселоне" нужно будет освободить фонд заработной платы и продать нескольких игроков, чтобы позволить себе подобное возвращение. В клубе ищут возможности для совершения сделки.

У Месси также есть варианты в МЛС и Саудовской Ааравии, но аргентинцу хотелось бы вернуться к "сине-гранатовым".

Ранее отец Лионеля Хорхе опроверг в Инстаграм несколько слухов: он отрицает что Месси просит у "Аль-Хиляля" 600 миллионов евро зарплаты, что "ПСЖ" не готов удовлетворить запросы игрока по новому контракту, а также то, что аргентинец пропустил тренировку из-за конфликта с главным тренером Кристофом Галтье.