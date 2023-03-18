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Мората станет капитаном сборной Испании
Игрок заменит Хорди Альбу и Коке
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Новым капитаном сборной Испании избран нападающий "Атлетико" Альваро Мората. Такое решение было принято после того, как в заявку команды на матчи квалификации Евро-2024 не попали Хорд Альба и Коке.
В целом новый главный тренер Луис де ла Фуэнте вызвал только 12 из тех игроков, которые ехали на ЧМ-2022 вместе с Луисом Энрике.
На счету Мораты 61 матч в составе сборной. У них он забил 30 голов.
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Источник:Diario Sport
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