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Тер Штеген: Будет грустно, если Месси не вернется в Барселону

Испания
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Вратарь хочет снова играть с аргентинцем

Тер Штеген: Будет грустно, если Месси не вернется в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси:

"Вернётся ли Месси? Если он этого не сделает, будет грустно, потому что Месси за годы, проведённые здесь, добился больших успехов, и все счастливы, когда слышат, что его имя ассоциируется с "Барселоной", - сказал вратарь.

Ранее появилась информация, что возвращение в "Барселону" — приоритет для Месси, контракт которого с "ПСЖ" истекает в июне этого года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Diario Sport

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