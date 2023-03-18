Тер Штеген: Будет грустно, если Месси не вернется в Барселону

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси:

"Вернётся ли Месси? Если он этого не сделает, будет грустно, потому что Месси за годы, проведённые здесь, добился больших успехов, и все счастливы, когда слышат, что его имя ассоциируется с "Барселоной", - сказал вратарь.