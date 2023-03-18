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Тер Штеген: Будет грустно, если Месси не вернется в Барселону
Вратарь хочет снова играть с аргентинцем
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего французского "ПСЖ" Лионеля Месси:
"Вернётся ли Месси? Если он этого не сделает, будет грустно, потому что Месси за годы, проведённые здесь, добился больших успехов, и все счастливы, когда слышат, что его имя ассоциируется с "Барселоной", - сказал вратарь.
Ранее появилась информация, что возвращение в "Барселону" — приоритет для Месси, контракт которого с "ПСЖ" истекает в июне этого года.
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