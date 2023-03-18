Райо Вальекано – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча команды Цыганкова

Виктор Цыганков постепенно становится ключевым игроком "Жироны". В последних четырех матчах он во всех случаях выходил в стартовом составе, записав в свой актив один гол и три ассиста. В том числе каталонцы дважды победили и достаточно уверенно держатся в середине турнирной таблицы, занимая 12 место. Сегодня они будут противостоять находящемуся на восьмой позиции “Райо Вальекано” – всего в пяти очках впереди.

Чемпионат Испании, 26-й тур

Мадрид, 18 марта. Начало матча: 17:15

"Райо Вальекано" - "Жирона"