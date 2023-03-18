Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть решающий матч Ла Лиги-2022/23

"Барселона" опережает "Реал" в таблице на 9 очков, и победа на "Камп Ноу" - последний шанс мадридцев вернуться в борьбу за титул. Поражение же будет означать конец гонки.

У обеих команд есть хорошие новости: у "Барсы" вернулся в строй Педри, а у "Реала" избежал новой травмы Бензема. Это должно повысить качество футбола в Класико. Ну, а в эмоциональной составляющей мы даже не сомневаемся.

Что в итоге победит - опыт Мадрида или трофейный голод каталонцев - узнаем в воскресенье , 19 марта , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Барселона" - "Реал" в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Ла Лиги Барселона - Реал Смотреть трансляцию

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