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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть решающий матч Ла Лиги-2022/23

Испания
(1 голосов)

На кону титул

Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть решающий матч Ла Лиги-2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" опережает "Реал" в таблице на 9 очков, и победа на "Камп Ноу" - последний шанс мадридцев вернуться в борьбу за титул. Поражение же будет означать конец гонки.

У обеих команд есть хорошие новости: у "Барсы" вернулся в строй Педри, а у "Реала" избежал новой травмы Бензема. Это должно повысить качество футбола в Класико. Ну, а в эмоциональной составляющей мы даже не сомневаемся.

Что в итоге победит - опыт Мадрида или трофейный голод каталонцев - узнаем в воскресенье, 19 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Реал" в 22:00 по Киеву.

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Смотрите матч Ла Лиги Барселона - Реал
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Optus Sport
  • Канада - TSN+
  • Чехия - Nova Sport 4
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Грузия - Setanta Sports 2
  • Венгрия - TV2 Play, Spíler2
  • Испания - Movistar Laliga 2, Movistar Laliga
  • Италия - DAZN
  • Израиль - One Sport
  • Молдова - Setanta Sports 2
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland, Canal+ Sport
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Online, Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania
  • Словакия - Nova Sport 4
  • Турция - S Sport, S Sport+
  • Великобритания - Viaplay Sports 1, LaLigaTV
  • США - ESPN+, ESPN Deportes
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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