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Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть решающий матч Ла Лиги-2022/23
На кону титул
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" опережает "Реал" в таблице на 9 очков, и победа на "Камп Ноу" - последний шанс мадридцев вернуться в борьбу за титул. Поражение же будет означать конец гонки.
У обеих команд есть хорошие новости: у "Барсы" вернулся в строй Педри, а у "Реала" избежал новой травмы Бензема. Это должно повысить качество футбола в Класико. Ну, а в эмоциональной составляющей мы даже не сомневаемся.
Что в итоге победит - опыт Мадрида или трофейный голод каталонцев - узнаем в воскресенье, 19 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Реал" в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Реал" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Optus Sport
- Канада - TSN+
- Чехия - Nova Sport 4
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - DAZN, DAZN1
- Грузия - Setanta Sports 2
- Венгрия - TV2 Play, Spíler2
- Испания - Movistar Laliga 2, Movistar Laliga
- Италия - DAZN
- Израиль - One Sport
- Молдова - Setanta Sports 2
- Польша - Eleven Sports 1 Poland, Canal+ Sport
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Digi Online, Prima Sport 1, Orange Sport 1 Romania
- Словакия - Nova Sport 4
- Турция - S Sport, S Sport+
- Великобритания - Viaplay Sports 1, LaLigaTV
- США - ESPN+, ESPN Deportes
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