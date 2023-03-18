Анчелотти перед Эль-Класико: Решение примет клуб

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти накануне матча 26-го тура Ла лиги против "Барселоны" рассказал о своем будущем в мадридском клубе.

"Я много раз говорил, что остался бы в этом клубе на всю оставшуюся жизнь, но это невозможно. Решение примет клуб. То, что я сказал о клубе, не так важно. Если клуб захочет, чтобы я остался здесь, я буду наслаждаться этим. Если они захотят, чтобы я остался на три месяца, я буду наслаждаться этим. Если они захотят продлить меня на три года, я буду наслаждаться этим. Сейчас наши показатели говорят о том, что мы уступаем в Кубке Испании и Ла Лиге, в Лиге чемпионов у нас нет отставания. Но завтра мы планируем сократить разрыв в Ла Лиге", – слова Анчелотти приводит The Athletic.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится 19-го марта в 22:00 по киевскому времени.

Накануне встречи у "Барселоны" 65 очков, у "Реала" - 56 очков.