Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев

Еще в январе однозначно главным "украинским" трансфером выглядел переход Михаила Мудрика в "Челси", но Виктор Цыганков на глазах переворачивает ситуацию. 3+3 в 5 матчах!

При этом за какую команду играет украинец? "Жирона" комедийно смотрелась в обороне в первом тайме; еле связывала воедино 2-3 передачи.

Каталонцы позволили Паласону без сопротивления исполнить его коронный удар с левой; купились на простенький финт от Трехо; привезли на свои ворота пенальти - и это было нечто. Трехо не забил с первой попытки, но Арнау слишком рано вбежал в штрафную, поэтому арбитр велел перебить. В столь нервной ситуации "Райо" решился разыграть пенальти - и, представьте себе, не получилось!

За такую наглость в футболе зачастую наказывают, и сегодня в роли возмездия выступил наш Виктор Цыганков.

2 - Girona's Viktor Tsygankov is the sixth Ukrainian player to score in LaLiga history and the first to score a brace. Surprise. pic.twitter.com/aGcCLIBZxg — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023

В первом тайме украинец добил мяч в сетку после удара Кастельяноса и сэйва Димитриевского; во втором - элегантно в одно касание замкнул прострел от Хави Эрнандеса. Мог Цыганков претендовать еще и на ассист - его отличный кросс нашел Кастельяноса, но аргентинец пробил прямо по центру ворот.

Мы не шутим - без участия украинца "Жирона" не создала вообще ничего. Вся игра, все интересные моменты, креатив - все через Виктора. Его адаптация в Испании прошла стремительно.

В таблице благодаря ничье "Жирона" с 31 очком поднялась на 11-е место в таблице. "Райо" же с 36 очками остался на 8-й строчке.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2

Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сальви, 79) - Паласон (Сисс, 80), Трехо (де Томас, 57), Альваро Гарсия - Камельо (Унаи Лопес, 65)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 46) - Цыганков, Иван Мартин, Ромеу, Борха Гарсия (Рейньер, 89), Рикельме (Вилья, 46) - Кастельянос (Стуани, 86)

Предупреждения: Катена, 7, Марио Эрнандес, 18 - Арнау, 37, Давид Лопес, 71