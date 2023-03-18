  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев

Испания
Обновлено
(3 голосов)

Пока лучшее выступление Виктора в Испании

Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще в январе однозначно главным "украинским" трансфером выглядел переход Михаила Мудрика в "Челси", но Виктор Цыганков на глазах переворачивает ситуацию. 3+3 в 5 матчах!

При этом за какую команду играет украинец? "Жирона" комедийно смотрелась в обороне в первом тайме; еле связывала воедино 2-3 передачи.

Каталонцы позволили Паласону без сопротивления исполнить его коронный удар с левой; купились на простенький финт от Трехо; привезли на свои ворота пенальти - и это было нечто. Трехо не забил с первой попытки, но Арнау слишком рано вбежал в штрафную, поэтому арбитр велел перебить. В столь нервной ситуации "Райо" решился разыграть пенальти - и, представьте себе, не получилось!

За такую наглость в футболе зачастую наказывают, и сегодня в роли возмездия выступил наш Виктор Цыганков.

В первом тайме украинец добил мяч в сетку после удара Кастельяноса и сэйва Димитриевского; во втором - элегантно в одно касание замкнул прострел от Хави Эрнандеса. Мог Цыганков претендовать еще и на ассист - его отличный кросс нашел Кастельяноса, но аргентинец пробил прямо по центру ворот.

Мы не шутим - без участия украинца "Жирона" не создала вообще ничего. Вся игра, все интересные моменты, креатив - все через Виктора. Его адаптация в Испании прошла стремительно.

В таблице благодаря ничье "Жирона" с 31 очком поднялась на 11-е место в таблице. "Райо" же с 36 очками остался на 8-й строчке.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2

Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сальви, 79) - Паласон (Сисс, 80), Трехо (де Томас, 57), Альваро Гарсия - Камельо (Унаи Лопес, 65)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 46) - Цыганков, Иван Мартин, Ромеу, Борха Гарсия (Рейньер, 89), Рикельме (Вилья, 46) - Кастельянос (Стуани, 86)

Предупреждения: Катена, 7, Марио Эрнандес, 18 - Арнау, 37, Давид Лопес, 71

По теме
yellow-arrow
Цыганков - лучший игрок матча Райо Вальекано - Жирона
yellow-arrow
Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023
yellow-arrow
День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
walcom (Киев)
18.03.2023 в 20:02
в доп время у райо чистая рука в штрафной, но постеснялись 11 дать и вообще жир не очень любят судьи еще и до Вити. Помню как посадили на карточки с Атлетико еле 1:0 отскочил.
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
18.03.2023 в 20:04
100%11 было.Да и по игре должны были наказывать комуняк..
Ответить
0
0
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
18.03.2023 в 19:56
Закавказські товариші зубами скриплять)
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 19:27
А сколько партнёры запороли его точных прострелов в штрафную... Жирона сегодня выиграла бы однозначно.
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
18.03.2023 в 19:26
Отлично. Ждём, Витя, когда накидаешь каталонским шлемазлам.
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 19:31
Всё верно, Эспаньолу, этой мадридской подстилке, надо накидать.
Ответить
+2
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.03.2023 в 19:25
Чесно кажучи, розраховував, що швидше заграє Мудрик в АПЛ, ніж Циганков в ЛаЛізі. Помилився. Питання до менеджменту Динамо: як можна було продати Віктора за копійки? Він був найкращий протягом усього матчу.
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2023 в 19:24
Молодец ты Витя. Ты наверное не в курсе, что Динамо проиграло. Дождя не было и трава нормальная была, и мячи вовремя подавали , а они проиграли. Да тебе наверное пихуй
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 19:41
Витя сейчас в другом измерении летает. Испания... Ла Лига... Реал... Барса... Атлетико... голы... ассисты... герой матча... венки на шею... фото в таблоидах... интервью... автографы... поклонницы... подписчики... та пздц короче.
Ответить
+2
-1
avatar
walcom (Киев)
18.03.2023 в 19:56
не суди по себе
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2023 в 19:20
Не знаю як там Мудрик, а Циганков реально знайшов свою команду.
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 19:16
Ай, да Цыганков, ай, да су.кин сын! Браво Виктор! Герой матча!
Ответить
+3
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде