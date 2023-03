Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев

Еще в январе однозначно главным "украинским" трансфером выглядел переход Михаила Мудрика в "Челси", но Виктор Цыганков на глазах переворачивает ситуацию. 3+3 в 5 матчах!

При этом за какую команду играет украинец? "Жирона" комедийно смотрелась в обороне в первом тайме; еле связывала воедино 2-3 передачи.

Каталонцы позволили Паласону без сопротивления исполнить его коронный удар с левой; купились на простенький финт от Трехо; привезли на свои ворота пенальти - и это было нечто. Трехо не забил с первой попытки, но Арнау слишком рано вбежал в штрафную, поэтому арбитр велел перебить. В столь нервной ситуации "Райо" решился разыграть пенальти - и, представьте себе, не получилось!

За такую наглость в футболе зачастую наказывают, и сегодня в роли возмездия выступил наш Виктор Цыганков.

2 - Girona's Viktor Tsygankov is the sixth Ukrainian player to score in LaLiga history and the first to score a brace. Surprise. pic.twitter.com/aGcCLIBZxg