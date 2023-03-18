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Примера. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Дубль Цыганкова и клоунада от мадридцев
Пока лучшее выступление Виктора в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Еще в январе однозначно главным "украинским" трансфером выглядел переход Михаила Мудрика в "Челси", но Виктор Цыганков на глазах переворачивает ситуацию. 3+3 в 5 матчах!
При этом за какую команду играет украинец? "Жирона" комедийно смотрелась в обороне в первом тайме; еле связывала воедино 2-3 передачи.
Каталонцы позволили Паласону без сопротивления исполнить его коронный удар с левой; купились на простенький финт от Трехо; привезли на свои ворота пенальти - и это было нечто. Трехо не забил с первой попытки, но Арнау слишком рано вбежал в штрафную, поэтому арбитр велел перебить. В столь нервной ситуации "Райо" решился разыграть пенальти - и, представьте себе, не получилось!
За такую наглость в футболе зачастую наказывают, и сегодня в роли возмездия выступил наш Виктор Цыганков.
2 - Girona's Viktor Tsygankov is the sixth Ukrainian player to score in LaLiga history and the first to score a brace. Surprise. pic.twitter.com/aGcCLIBZxg— OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023
В первом тайме украинец добил мяч в сетку после удара Кастельяноса и сэйва Димитриевского; во втором - элегантно в одно касание замкнул прострел от Хави Эрнандеса. Мог Цыганков претендовать еще и на ассист - его отличный кросс нашел Кастельяноса, но аргентинец пробил прямо по центру ворот.
Мы не шутим - без участия украинца "Жирона" не создала вообще ничего. Вся игра, все интересные моменты, креатив - все через Виктора. Его адаптация в Испании прошла стремительно.
В таблице благодаря ничье "Жирона" с 31 очком поднялась на 11-е место в таблице. "Райо" же с 36 очками остался на 8-й строчке.
26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2
Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53
"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес (Мумин, 65), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья (Сальви, 79) - Паласон (Сисс, 80), Трехо (де Томас, 57), Альваро Гарсия - Камельо (Унаи Лопес, 65)
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 46) - Цыганков, Иван Мартин, Ромеу, Борха Гарсия (Рейньер, 89), Рикельме (Вилья, 46) - Кастельянос (Стуани, 86)
Предупреждения: Катена, 7, Марио Эрнандес, 18 - Арнау, 37, Давид Лопес, 71
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