Педри пропустит Эль-Класико

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил решение не включать полузащитника Педри в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

"Он честно обратился ко мне. Мы знали, что его участие было бы риском. Вчера он пострадал во время тренировки, а в таких матчах нужно, чтобы ты был готов на 100%. Обидно, что сыграем без Педри, но я сказал ему, что не нужно форсировать восстановление. Это не финал", — приводит слова Хави Marca.

20-летний Педри продолжает восстановление после травмы, полученной в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

Испанский полузащитник лечится более месяца, а вчера, 17 марта, почувствовал дискомфорт на тренировке. Ожидалось, что Педри сыграет с "Реалом", а также отправится на матчи сборной, но, вероятно, он продолжит своё восстановление.

"Барселона" лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Мадрид" на девять очков.