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Педри пропустит Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Хави подтвердил, что Педри не сыграет с "Реалом" в матче чемпионата Испании.

Педри пропустит Эль-Класико

Twitter Opta

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил решение не включать полузащитника Педри в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

"Он честно обратился ко мне. Мы знали, что его участие было бы риском. Вчера он пострадал во время тренировки, а в таких матчах нужно, чтобы ты был готов на 100%. Обидно, что сыграем без Педри, но я сказал ему, что не нужно форсировать восстановление. Это не финал", — приводит слова Хави Marca.

20-летний Педри продолжает восстановление после травмы, полученной в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

Испанский полузащитник лечится более месяца, а вчера, 17 марта, почувствовал дискомфорт на тренировке. Ожидалось, что Педри сыграет с "Реалом", а также отправится на матчи сборной, но, вероятно, он продолжит своё восстановление.

"Барселона" лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Мадрид" на девять очков.

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В статье: Барселона Хави Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2023 в 21:32
Главное чтобы на поле не было двух вредителей Ф и Т.
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Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 20:42
Да вы блъ зае.бали нах... Это и есть САМЫЙ главный матч сезона. Педри ещё неделю назад был готов играть. Лечить больше месяца какой-то сраный УШИБ (!) бедра это просто пздц, какой-то. У нас бы его за две недели простым электрофорезом бы вылечили. Дискомфорт блъ.. Сказали б такое Блохину в советское время, он бы подумал, шо над ним издеваются. Тогда ноги на поле отрывали, а через неделю уже бегали аки лоси. А тут... дискомфорт блъ... Неженки... тьфу нах.. не футбол, а балет, какой-то.
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.03.2023 в 21:25
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