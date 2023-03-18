Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри пропустит Эль-Класико
Хави подтвердил, что Педри не сыграет с "Реалом" в матче чемпионата Испании.
Twitter Opta
Главный тренер "Барселоны" Хави объяснил решение не включать полузащитника Педри в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
"Он честно обратился ко мне. Мы знали, что его участие было бы риском. Вчера он пострадал во время тренировки, а в таких матчах нужно, чтобы ты был готов на 100%. Обидно, что сыграем без Педри, но я сказал ему, что не нужно форсировать восстановление. Это не финал", — приводит слова Хави Marca.
20-летний Педри продолжает восстановление после травмы, полученной в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
Испанский полузащитник лечится более месяца, а вчера, 17 марта, почувствовал дискомфорт на тренировке. Ожидалось, что Педри сыграет с "Реалом", а также отправится на матчи сборной, но, вероятно, он продолжит своё восстановление.
"Барселона" лидирует в таблице Ла Лиги, опережая "Мадрид" на девять очков.
Популярное сейчас
- Эпицентр обыгрывает представителя УПЛ, Полесье громит шведов. Таблица спаррингов Первой лиги
- Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 18.03.2023
- Ночная атака дронами – стали известны подробности
- Цыганков забил второй гол в Ла Лиге. ВИДЕО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 13:21 Зарубежные Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги
- 17:26 Зарубежные Тебас о Барсе и контракте Гави: У них было 20 дней и они опоздали с иском на день
- 00:09 Прогнозы на футбол Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023