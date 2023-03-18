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Примера. Атлетико - Валенсия 3:0. От Летучих мышей осталось одно имя
Слишком легко для мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Один из лидеров чемпионата легко разбил одного из аутсайдеров - максимально типичная ситуация.
"Атлетико" даже не пришлось потеть - "Валенсия" развалилась во всех линиях почти без помощи "Матрасников". Даже неидеальные комбинации у хозяев проходили без видимых проблем.
Так, например, было с голом Гризманна. Передача Льоренте попала французу в пятку, но защитники были настолько пассивны, что Антуан подобрал мяч и с левой открыл счет.
Похожая история и со вторым голом "Матрасников" - ему предшествовал подбор возле чужой штрафной и максимально простая, даже детская стеночка у ворот "Валенсии", позволившая де Паулю и Карраско отыграть одного Фулькье.
А что "Летучие мыши"? Вялое движение, слабый отбор и, главное, ноль ударов в створ ворот за 90 минут. Все, чем запомнились - незасчитанный мяч Уго Дуро, но там и слепому было видно, что голу предшествовал фол; у Депая даже бутса слетела.
3 - Antoine Griezmann ???????? has become the third @LaLigaEN player to reach double digits in goals (10) and assists (10) this season among all competitions, after Vinícius Júnior (19 and 10) and Samuel Chukwueze (10 and 11).— OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023
Rojiblanco. pic.twitter.com/DgeY8wlAZf
По такой игре и трибуны, и Симеоне все понимали, поэтому никаких нервов - только песни и улыбки. Дошло до того, что даже Лемар забил после подачи Мораты - когда такое было последний раз?
В таблице победа "Атлетико" позволила ему еще комфортнее устроиться на 3-м месте с 51 очком. В последних 8 турах у "Матрасников" 6 побед - это их лучший отрезок в сезоне. Вылет из еврокубков помогает команде по полной.
По "Валенсии" - если она с такой игрой не вылетит, это будет огромный успех. Прямо сейчас "Лос Чес" идут 17-ми с 26 баллами.
26-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0
Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67
"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Корреа, 70) - Льоренте (Барриос, 70), Коке (Витсель, 77), де Пауль (Лемар, 64) - Депай (Мората, 64), Гризманн
"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гайя - Коррея (Самуэл Лино, 67), Муса (Мориба, 63), Гильямон, Нико Гонсалес (Алмейда, 71), Клюйверт (Кастильехо, 77) - Дуро (Кавани, 71)
Предупреждения: Гризманн, 4, Льоренте, 42
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