Примера. Атлетико - Валенсия 3:0. От Летучих мышей осталось одно имя

Один из лидеров чемпионата легко разбил одного из аутсайдеров - максимально типичная ситуация.

"Атлетико" даже не пришлось потеть - "Валенсия" развалилась во всех линиях почти без помощи "Матрасников". Даже неидеальные комбинации у хозяев проходили без видимых проблем.

Так, например, было с голом Гризманна. Передача Льоренте попала французу в пятку, но защитники были настолько пассивны, что Антуан подобрал мяч и с левой открыл счет.

Похожая история и со вторым голом "Матрасников" - ему предшествовал подбор возле чужой штрафной и максимально простая, даже детская стеночка у ворот "Валенсии", позволившая де Паулю и Карраско отыграть одного Фулькье.

А что "Летучие мыши"? Вялое движение, слабый отбор и, главное, ноль ударов в створ ворот за 90 минут. Все, чем запомнились - незасчитанный мяч Уго Дуро, но там и слепому было видно, что голу предшествовал фол; у Депая даже бутса слетела.

3 - Antoine Griezmann ???????? has become the third @LaLigaEN player to reach double digits in goals (10) and assists (10) this season among all competitions, after Vinícius Júnior (19 and 10) and Samuel Chukwueze (10 and 11).



Rojiblanco. pic.twitter.com/DgeY8wlAZf — OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023

По такой игре и трибуны, и Симеоне все понимали, поэтому никаких нервов - только песни и улыбки. Дошло до того, что даже Лемар забил после подачи Мораты - когда такое было последний раз?

В таблице победа "Атлетико" позволила ему еще комфортнее устроиться на 3-м месте с 51 очком. В последних 8 турах у "Матрасников" 6 побед - это их лучший отрезок в сезоне. Вылет из еврокубков помогает команде по полной.

По "Валенсии" - если она с такой игрой не вылетит, это будет огромный успех. Прямо сейчас "Лос Чес" идут 17-ми с 26 баллами.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Гризманн, 23, Карраско, 49, Лемар, 67

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Корреа, 70) - Льоренте (Барриос, 70), Коке (Витсель, 77), де Пауль (Лемар, 64) - Депай (Мората, 64), Гризманн

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Озкачар, Гайя - Коррея (Самуэл Лино, 67), Муса (Мориба, 63), Гильямон, Нико Гонсалес (Алмейда, 71), Клюйверт (Кастильехо, 77) - Дуро (Кавани, 71)

Предупреждения: Гризманн, 4, Льоренте, 42