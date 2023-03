Примера. Атлетико - Валенсия 3:0. От Летучих мышей осталось одно имя

Один из лидеров чемпионата легко разбил одного из аутсайдеров - максимально типичная ситуация.

"Атлетико" даже не пришлось потеть - "Валенсия" развалилась во всех линиях почти без помощи "Матрасников". Даже неидеальные комбинации у хозяев проходили без видимых проблем.

Так, например, было с голом Гризманна. Передача Льоренте попала французу в пятку, но защитники были настолько пассивны, что Антуан подобрал мяч и с левой открыл счет.

Похожая история и со вторым голом "Матрасников" - ему предшествовал подбор возле чужой штрафной и максимально простая, даже детская стеночка у ворот "Валенсии", позволившая де Паулю и Карраско отыграть одного Фулькье.

А что "Летучие мыши"? Вялое движение, слабый отбор и, главное, ноль ударов в створ ворот за 90 минут. Все, чем запомнились - незасчитанный мяч Уго Дуро, но там и слепому было видно, что голу предшествовал фол; у Депая даже бутса слетела.

3 - Antoine Griezmann ???????? has become the third @LaLigaEN player to reach double digits in goals (10) and assists (10) this season among all competitions, after Vinícius Júnior (19 and 10) and Samuel Chukwueze (10 and 11).



