Барселона - Реал Мадрид: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

19 марта в рамках 26-го тура испанской Примеры состоится Эль Класико – лидер чемпионата "Барселона" в родных стенах будет принимать ближайшего своего преследователя мадридский "Реал". Разница между командами составляет девять очков.

Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.