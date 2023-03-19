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Барселона - Реал Мадрид: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
Сколько дадите правильных ответов?
фото - Getty Images
19 марта в рамках 26-го тура испанской Примеры состоится Эль Класико – лидер чемпионата "Барселона" в родных стенах будет принимать ближайшего своего преследователя мадридский "Реал". Разница между командами составляет девять очков.
Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков. В тесте 20 футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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