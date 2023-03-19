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Бензема сократит физические нагрузки, чтобы продолжить выступления на высоком уровне

Испания
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Такую же тактику применял Роналду

Бензема сократит физические нагрузки, чтобы продолжить выступления на высоком уровне

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема значительно сократит свои нагрузки, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.

Французский форвард решил последовать примеру Криштиану Роналду, который в своём последнем сезоне в "Реале" пропускал часть менее значимых выездных игр, чтобы быть готовым к матчам с топ-соперниками в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Все в клубе, включая других игроков, с пониманием отнеслись к инициативе Бензема, так как не хотели бы лишиться его в самые важные моменты сезона.

В текущем сезоне Бензема провёл 28 матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, забил в них 19 голов и отдал пять голевых передач.

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В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo

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