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Бензема сократит физические нагрузки, чтобы продолжить выступления на высоком уровне
Такую же тактику применял Роналду
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема значительно сократит свои нагрузки, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.
Французский форвард решил последовать примеру Криштиану Роналду, который в своём последнем сезоне в "Реале" пропускал часть менее значимых выездных игр, чтобы быть готовым к матчам с топ-соперниками в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
Все в клубе, включая других игроков, с пониманием отнеслись к инициативе Бензема, так как не хотели бы лишиться его в самые важные моменты сезона.
В текущем сезоне Бензема провёл 28 матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, забил в них 19 голов и отдал пять голевых передач.
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