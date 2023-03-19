Бензема сократит физические нагрузки, чтобы продолжить выступления на высоком уровне

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема значительно сократит свои нагрузки, чтобы продолжать выступать на высоком уровне.

Французский форвард решил последовать примеру Криштиану Роналду, который в своём последнем сезоне в "Реале" пропускал часть менее значимых выездных игр, чтобы быть готовым к матчам с топ-соперниками в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Все в клубе, включая других игроков, с пониманием отнеслись к инициативе Бензема, так как не хотели бы лишиться его в самые важные моменты сезона.

В текущем сезоне Бензема провёл 28 матчей в составе мадридского клуба во всех турнирах, забил в них 19 голов и отдал пять голевых передач.