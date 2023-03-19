Анчелотти – об Азаре: Я в Реале, не чтобы давать каждому игроку минуты, а чтобы выигрывать игры

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал текущую ситуацию и игровым временем Эдена Азара:

“Я здесь не для того, чтобы давать каждому игроку минуты, я здесь, чтобы выигрывать игры. Я выставляю лучшие стартовые одиннадцать, чтобы выигрывать игры. Я не смотрю на то, сколько зарабатывает игрок или на его возраст, а только на его результаты”, - сказал Анчелотти.

В этом сезоне на счету Азара один гол и один ассист в семи матчах во всех турнирах. Он провел на поле всего 296 минут.

К слову, Эден так и ни разу не сыграл за "Реал" в "Эль-Классико". Вопрос от журналистов до Анчелотти был задан в том числе и в контексте противостояния с "Барселоной", ведь "сливочные" встретятся с ней сегодня вечером в 22:00.

Однако вряд ли Азар получит игровые минуты в матче против "блауграны". Последние семь встреч бельгиец провел на скамье на запасных, а выходил на поле еще 3 января в матче Кубка Испании против Касереньо из третьего дивизиона.