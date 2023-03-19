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Барселона - Реал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Возможно, решающий матч испанского сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В этом году "Барселона" побеждала "Реал" дважды: в Суперкубке и Кубке Испании. Однако в игре первого круга чемпионата каталонцы уступили 1:3. Впрочем, именно команда Хави возглавляет на данный момент таблицу испанской Ла Лиги. Чтобы снять почти все вопросы по поводу будущего обладателя титула чемпиона страны, "блауграна" необходима победа. "Реалу", логично, нужно брать верх самому, чтобы сокращать отставание от прямого конкурента в таблице до шести очков.
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Чемпионат Испании 26-й тур
19 марта. Начало в 22:00
"Барселона" - "Реал"
Трансляция – MEGOGO
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