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Лунин остался в запасе. Хави и Анчелотти определились со стартовыми составами на Эль-Классико
Играют все сильнейшие
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
Сегодня, 19 марта состоится очередное Эль-Классико. Каталонская "Барселона" дома сыграет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Хави Эрнандес и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. Стоит отметить, что украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе мадридцев.
"Барселона": тер Штеген — Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен — Бускетс, Ф. де Йонг, Роберто — Рафинья, Левандовски, Гави.
¡Nuestro XI para #ElClásico! ???????? pic.twitter.com/iDMdUUCamm— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2023
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Модрич, Камавинга — Винисиус, Бензема, Вальверде.
????✅ Our starting ???????? ???? @FCBarcelona! #ElClásico pic.twitter.com/u0lUnFdxWg— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) March 19, 2023
Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. "Реал" находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками.
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