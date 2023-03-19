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Лунин остался в запасе. Хави и Анчелотти определились со стартовыми составами на Эль-Классико

Испания
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Лунин остался в запасе. Хави и Анчелотти определились со стартовыми составами на Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

UA-Футбол
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Сегодня, 19 марта состоится очередное Эль-Классико. Каталонская "Барселона" дома сыграет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Хави Эрнандес и Карло Анчелотти определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч. Стоит отметить, что украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин остался в запасе мадридцев.

"Барселона": тер Штеген — Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен — Бускетс, Ф. де Йонг, Роберто — Рафинья, Левандовски, Гави.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо — Кроос, Модрич, Камавинга — Винисиус, Бензема, Вальверде.

Каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. "Реал" находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками.

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В статье: Карло Анчелотти Хави Эрнандес Барселона Реал (Мадрид)
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