Примера. Бетис, Вильярреал и Сосьедад стремятся в еврокубки, Севилья - тонет

"Мальорка" потерпела 4-е поражение в 6 последних матчах, в то время, как "Бетис" продолжил гонку за ТОП-4.

Результат полностью справедлив - хозяева превзошли гостей в качестве владения мячом, выиграли больше единоборств, чаще создавали моменты. У "Киновари" кроме гола Мурики из очевидного офсайда даже вспомнить нечего.

"Бетис" играл острее благодаря финтам Айосе Переса и Каналеса - на их счету два самых опасных прохода в первом тайме.

Ну, а после перерыва мастерство бомбардира проявил Борха Иглесиас, идеально подправивший в ворота плохой дальний удар от Сабали.

Никакого финального штурма или чего-то похожего от "Мальорки" зрители не увидели - наоборот, непривычно активный Сабали едва не забил сам, обыграв двоих.

В таблице победа позволила "Бетису" не отпустить "Реал Сосьедад" далеко - у него 45 очков, у басков - 48. "Мальорка" с 32 очками осталась 11-й - не бояться вылета ей пока позволяет накопленный в первом круге запас.

26-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 48

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья (Виктор Руис, 83), Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо - Каналес (Хоакин, 83), Айосе Перес (Вильям Карвалью, 69), Родри (Хуанми, 69) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90+2)

"Мальорка": Райкович - Маффео (Ндиай, 71), Гонсалес, Раильо, Настасич, Хауме Коста (Аугустинссон, 57) - де Галларета, Баба (Антонио Санчес, 57), Дани Родригес (Кадевере, 57) - Мурики (Абдон, 77), Ли Кан Ин

Предупреждения: Гуардадо, 80 - Хауме Коста, 31, Настасич, 54

"Субмарина" прервала серию из трех неудач, еще раз подтвердив статус крайне нестабильной команды.

Взять даже этот конкретный матч. До перерыва "Осасуны" вообще не было на поле, ее раздавили. Чуквезе забил дважды, но один мяч отменили из-за крошечного офсайда. И что было дальше?

Жерар Морено получил дежурную травму, и "Вильярреал" будто исчез с поля, позволив хозяевам вернуться в безнадежный по характеру матч. Лишь чудо спасло "Субмарину" от проблем - в одном эпизоде Абде попал в штангу, а в другом Брашанац потряс перекладину.

При этом дальше как ни в чем не бывало на замену вышел 35-летний Моралес, и легко оформил дубль, еще и один из голов забил почти с центра поля.

2 - At 35 years and 239 days, José Luis Morales has become the oldest player to score a brace for @VillarrealCFen in LaLiga history, scoring both goals coming off the bench. Commander. pic.twitter.com/xg6GsAPmz2

В общем, никакой логики нет у команды Сетьена, потому и в таблице она при своих ресурсах лишь 6-я с 41 очком. У "Осасуны" - 9-я строчка и 36 баллов.

26-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вильярреал" - 0:3

Голы: Чуквезе, 14, Моралес, 85, 90+2

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль (Брашанац, 46), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Торро (Ибаньес, 78), Мой Гомес - Барха (Кике, 78), Авила (Будимир, 64), Абде (Рубен Гарсия, 78)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль (Манди, 46), Пау Торрес, Педраса (Мохика, 46) - Терратс (Ло Чельсо, 68), Парехо, Тригейрос - Чуквезе (Фемения, 85), Жерар Морено (Моралес, 35), Пино

Предупреждения: Видаль, 39, Торро, 47, Брашанац, 72 - Пино, 57, Моралес, 87

"Эльче" - тот еще соперник, но для "Ла Реала" и такая победа очень важна, ведь в предыдущих 10 поединках команда выиграла всего раз.

Сегодня баски просто обязаны были забивать много - в ударе был Давид Сильва. Ветеран по разу выводил на убойные позиции Кубо и Серлота, но оба пробили отвратительно. Лишь с третьей попытки японец таки реализовал выход на ворота, открыв счет.

Во втором тайме мог Сильва отличаться и сам, но, замыкая прострел, попал в штангу. И это чуть не испортило все! Лукас Бойе внезапно вырвался на ударную позицию, и "Сосьедад" спасла лишь реакция Ремиро.

Ну, а уже затем Гумбау обрезал полкоманды и Барренечеа на классе завершил эпизод - это был финиш.

4 - David Silva has provided 4 assists in just 6 LaLiga appearances in 2023 - No player has made more assists in the competition since the start of the year (4 also Samuel Chukwueze in 11 games and Lucas Robertone in 10). Magic. pic.twitter.com/OflIguIRbE