Примера. Бетис, Вильярреал и Сосьедад стремятся в еврокубки, Севилья - тонет

"Мальорка" потерпела 4-е поражение в 6 последних матчах, в то время, как "Бетис" продолжил гонку за ТОП-4.

Результат полностью справедлив - хозяева превзошли гостей в качестве владения мячом, выиграли больше единоборств, чаще создавали моменты. У "Киновари" кроме гола Мурики из очевидного офсайда даже вспомнить нечего.

"Бетис" играл острее благодаря финтам Айосе Переса и Каналеса - на их счету два самых опасных прохода в первом тайме.

Ну, а после перерыва мастерство бомбардира проявил Борха Иглесиас, идеально подправивший в ворота плохой дальний удар от Сабали.

Никакого финального штурма или чего-то похожего от "Мальорки" зрители не увидели - наоборот, непривычно активный Сабали едва не забил сам, обыграв двоих.

▪️17 de septiembre de 2000, 1ª victoria de Joaquín con el Betis



▪️19 de marzo de 2023, 200ª victoria de Joaquín con el Betis pic.twitter.com/Hpe0FUf3SU — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 19, 2023

В таблице победа позволила "Бетису" не отпустить "Реал Сосьедад" далеко - у него 45 очков, у басков - 48. "Мальорка" с 32 очками осталась 11-й - не бояться вылета ей пока позволяет накопленный в первом круге запас.

26-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Борха Иглесиас, 48

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья (Виктор Руис, 83), Эдгар Гонсалес, Миранда - Гвидо Родригес, Гуардадо - Каналес (Хоакин, 83), Айосе Перес (Вильям Карвалью, 69), Родри (Хуанми, 69) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90+2)

"Мальорка": Райкович - Маффео (Ндиай, 71), Гонсалес, Раильо, Настасич, Хауме Коста (Аугустинссон, 57) - де Галларета, Баба (Антонио Санчес, 57), Дани Родригес (Кадевере, 57) - Мурики (Абдон, 77), Ли Кан Ин

Предупреждения: Гуардадо, 80 - Хауме Коста, 31, Настасич, 54

"Субмарина" прервала серию из трех неудач, еще раз подтвердив статус крайне нестабильной команды.

Взять даже этот конкретный матч. До перерыва "Осасуны" вообще не было на поле, ее раздавили. Чуквезе забил дважды, но один мяч отменили из-за крошечного офсайда. И что было дальше?

Жерар Морено получил дежурную травму, и "Вильярреал" будто исчез с поля, позволив хозяевам вернуться в безнадежный по характеру матч. Лишь чудо спасло "Субмарину" от проблем - в одном эпизоде Абде попал в штангу, а в другом Брашанац потряс перекладину.

При этом дальше как ни в чем не бывало на замену вышел 35-летний Моралес, и легко оформил дубль, еще и один из голов забил почти с центра поля.

2 - At 35 years and 239 days, José Luis Morales has become the oldest player to score a brace for @VillarrealCFen in LaLiga history, scoring both goals coming off the bench. Commander. pic.twitter.com/xg6GsAPmz2 — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

В общем, никакой логики нет у команды Сетьена, потому и в таблице она при своих ресурсах лишь 6-я с 41 очком. У "Осасуны" - 9-я строчка и 36 баллов.

26-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вильярреал" - 0:3

Голы: Чуквезе, 14, Моралес, 85, 90+2

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль (Брашанац, 46), Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Монкайола, Торро (Ибаньес, 78), Мой Гомес - Барха (Кике, 78), Авила (Будимир, 64), Абде (Рубен Гарсия, 78)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль (Манди, 46), Пау Торрес, Педраса (Мохика, 46) - Терратс (Ло Чельсо, 68), Парехо, Тригейрос - Чуквезе (Фемения, 85), Жерар Морено (Моралес, 35), Пино

Предупреждения: Видаль, 39, Торро, 47, Брашанац, 72 - Пино, 57, Моралес, 87

"Эльче" - тот еще соперник, но для "Ла Реала" и такая победа очень важна, ведь в предыдущих 10 поединках команда выиграла всего раз.

Сегодня баски просто обязаны были забивать много - в ударе был Давид Сильва. Ветеран по разу выводил на убойные позиции Кубо и Серлота, но оба пробили отвратительно. Лишь с третьей попытки японец таки реализовал выход на ворота, открыв счет.

Во втором тайме мог Сильва отличаться и сам, но, замыкая прострел, попал в штангу. И это чуть не испортило все! Лукас Бойе внезапно вырвался на ударную позицию, и "Сосьедад" спасла лишь реакция Ремиро.

Ну, а уже затем Гумбау обрезал полкоманды и Барренечеа на классе завершил эпизод - это был финиш.

4 - David Silva has provided 4 assists in just 6 LaLiga appearances in 2023 - No player has made more assists in the competition since the start of the year (4 also Samuel Chukwueze in 11 games and Lucas Robertone in 10). Magic. pic.twitter.com/OflIguIRbE — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

В таблице победа позволила "Сосьедаду" с 48 очками удержать 4-ю строчку, поддержав темп "Бетиса". Между ними будет жесткая заруба за зону ЛЧ! Тем временем "Эльче" пора понемногу прощаться с элитой - от спасительной 17-й строчки зелено-полосатых отделяют 14 очков.

26-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Эльче" - 2:0

Голы: Кубо, 48, Барренечеа, 90

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Субельдия, Ле Норманн, Муньос - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва (Гевара, 79), Ильярраменди (Барренечеа, 84) - Кубо (Шо, 79), Серлот (Оярсабаль, 64)

"Эльче": Бадиа - Моренте, Паласиос (Кармона, 76), Верду (Бигас, 61), Диего Гонсалес, Клерк (Бланко, 76) - Фидель (Хосан, 83), Маскарель, Гумбау - Бойе, Нтека (Понсе, 61)

Предупреждения: Браис Мендес, 31, Субименди, 76 - Бойе, 83

Третье поражение "Севильи" в четырех последних турах - и все абсолютно справедливо.

Сегодня игра получилась немного острее, чем ожидалось - особенно со стороны "Хетафе", который прессинговал высоко и давил через фланг Порту и Мунира. "Севилья" к этому оказалась не готова и чудом не пропустила еще до перерыва.

Впрочем, куда спешить? На 50-й минуте Жордан еще раз обрезал своих, вывел "Хетафе" в контратаку, и Мунир завершил ее ударом в уже пустые ворота.

Удивительно, но только после этого на поле вышел лучший бомбардир "Севильи" Юсеф Эн-Несири - и почти сразу загубил убойный момент. Также не достиг цели удар Теллеса. Ну, а больше ничего "Нервион" и не создал - эндшпиль прошел под диктовку хозяев.

Унал сперва претендовал на пенальти, но когда Лаос его не поставил, то просто взял и забил в контратаке - "Севилья" к тому времени вся побежала вперед.

#DATO



Sampaoli en la 16/17: PRIMER entrenador con MAYOR % de victorias en con el Sevilla en Primera División (55%) con +15 partidos.



Sampaoli en la 22/23: 39º entrenador con mayor % de victorias con el Sevilla en Primera División (32%) pic.twitter.com/41zYRbBcU6 — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) March 19, 2023

В таблице победа позволила "Хета" покинуть зону вылета - у них 29 очков и 13-е место. У "Севильи" - 28 баллов, 14-я строчка и полное неверие в методы Хорхе Сампаоли. Его возвращение в клуб не принесло счастья никому.

26-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Севилья" - 2:0

Голы: Мунир, 50, Унал, 90+5

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Альварес, Порту - Максимович (Вильяр, 70), Милья (Аленья, 83), Мунир (Альгобия, 70) - Майораль (Мата, 84), Унал

"Севилья": Буну - Навас, Баде, Гудель, Теллес (Монтьель, 72), Акунья - Жордан (Ракитич, 55), Оливер (Сусо, 55), Гуйе, Хиль (Эн-Несири, 55) - Окампос

Предупреждения: Дамьен Суарес, 22, Вильяр, 76, Милья, 81, Альварес, 90+1 - Жордан, 14, Баде, 63