Барселона - Реал 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 26-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" принимает мадридский "Реал". Счет в "Эль-Классико" был открыт уже на 9-й минуте встречи - защитник "блауграны" Араухо срезал мяч в свои ворота. А под самый занавес первого тайма защитник "сине-гранатовых" Серхи Роберто сумел сравнять счет - испанец был первым на добивании. А победу для команды Хави на 2-й компенсированной к основному времени минуте вырвал хавбек "Барсы" Кессье.

Благодаря этой победе, "Барселона" оторвалась от "сливочных" на 12 очков.

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26-й тур, Ла Лига

Барселона, "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" 2:1

Голи: 45 Роберто, 90+2 Кессье - 9 Араухо (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовский, Гави

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Камавинга (Чуамени, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Модрич (Себальос, 76), Винисиус - Бензема

Автогол Араухо

Гол Роберто

Гол Кессье