Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Реал: Араухо открыл счет в матче, отметившись голом в свои ворота. ВИДЕО
Автогол уругвайца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" дома играет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Онлайн-трансляцию вы можете слушать
Счет в матче отрыли подопечные Карло Анчелотти, хотя гол забил футболист "Барселоны" - автоголом отметился уругвайский защитник каталонцев Рональд Араухо, который срезал мяч в свои ворота.
Стоит отметить, что каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. "Реал" находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками.
Популярное сейчас
- Генштаб: ВСУ поразили вражеский зенитный ракетный комплекс Тор
- Рух уволил Кучука с должности главного тренера
- Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 14:48 Прогнозы на футбол Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023
- 15:43 Зарубежные Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195
- 16:51 Зарубежные Лучший матч Хави-тренера, Гави напомнил Иньесту, Мадриду необходимо омоложение. ТОП-5 выводов Эль Класико