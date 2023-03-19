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Барселона - Реал: Араухо открыл счет в матче, отметившись голом в свои ворота. ВИДЕО

Испания
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Автогол уругвайца

Барселона - Реал: Араухо открыл счет в матче, отметившись голом в свои ворота. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" дома играет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Онлайн-трансляцию вы можете слушать на нашем сайте.

Счет в матче отрыли подопечные Карло Анчелотти, хотя гол забил футболист "Барселоны" - автоголом отметился уругвайский защитник каталонцев Рональд Араухо, который срезал мяч в свои ворота.

Стоит отметить, что каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. "Реал" находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Рональд Араухо
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