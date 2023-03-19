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Барселона - Реал: каталонцы сравнивают счет благодаря точному удару Серхи Роберто. ВИДЕО
Первый тайм завершился со счетом 1:1
Фото: із відкритих джерел
Каталонская "Барселона" дома играет против мадридского "Реала" в рамках 26-го тура Ла Лиги. Онлайн-трансляцию вы можете слушать на нашем сайте.
Счет в матче отрыли подопечные Карло Анчелотти, хотя гол забил футболист "Барселоны" - автоголом отметился уругвайский защитник каталонцев Рональд Араухо, который
Однако, "Барселона смогла сравнять счет в матче - гол на счету испанского полузащитника Серхи Роберто, который уверенно сыграл на добивании и не оставил шансов Куртуа.
Стоит отметить, что каталонцы являются лидером Ла Лиги, набрав 65 очков в предыдущих 25 играх. "Реал" находится на втором месте турнирной таблицы с 56 очками.
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