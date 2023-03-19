Примера. Барселона - Реал Мадрид 2:1. С новым чемпионом Испании все ясно

"Реал" подошел к Эль Класико с 9 очками отставания от "Барселоны", и чтоб реально бороться за титул ему была нужна победа, но, по правде, Мадрид был далек от успеха.

Дикий рикошет от головы Араухо помог гостям открыть счет, но что они создали без помощи фортуны? А ничего. Все тот же Рональд в очередной раз съел Винисиуса; Бензема потерялся; полузащита после "Ливерпуля" проиграла каталонцам в движении.

Команда Хави тоже не играла идеально, с навесами был явный перебор, но даже так смотрелись хозяева предпочтительнее. До перерыва Куртуа прыгал после ударов Левандовского и Кристенсена; Рафинья эффектно выигрывал свой фланг; привычно неутомимо носился полем Гави.

4 - FC Barcelona's Sergi Roberto has scored four goals in 17 appearances in LaLiga 2022/23, as many as in his previous four seasons in the competition combined (four goals in 83 matches). Streak. pic.twitter.com/J8H8X65XzF — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

Когда Серхи Роберто забил в ходе затяжной, "многослойной" атаки, воспользовавшись серией отскоков, это выглядело логично.

Впрочем, как и ранние замены от Анчелотти во втором тайме. Его команда будто уснула на поле, но взбодрить ее не получалось. Даже когда Бускетс потерял мяч у своей штрафной, Родриго пальнул в небеса.

Было ощущение, что "Барса" больше хотела выиграть, играла напористее. Во втором тайме Роберт еще раз попытал счастья издали, но чуть не попал; потом поляк пробил боковыми ножницами - выше цели. Угловых тоже было много - неопасные, да, но они были.

"Реал" уколол в ответ только раз - это Асенсио даже забил гол, но при этом на полкорпуса забежал в офсайд. Не было никаких шансов, что ВАР это проморгает.

91:02 - At 91m 2s, Franck Kessié's winner was the lastest winning goal scored for FC Barcelona in #ElClasico in LaLiga since Lionel Messi (91:48) in April 2017 (3-2 at Santiago Bernabéu). Dessert. pic.twitter.com/Kg55Zsws9E — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

Ну, а кульминация наступила уже в добавленное время. Пятка от Роберта, прострел Бальде - и Кессье, вероятно, принес "Барсе" чемпионство. Отыграть 12 очков за 12 туров при нынешней стабильности "Блауграны" просто нереально. "Реалу" не остается ничего другого, как сконцентрироваться на ЛЧ - там у них впереди невнятный "Челси" и высокие шансы на полуфинал. Ну, а в Испании Мадрид снова в роли догоняющего - Хави доказал свою профпригодность даже быстрее, чем ожидалось.

26-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовский, Гави (Фати, 90+1)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Камавинга (Чуамени, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Модрич (Себальос, 76), Винисиус - Бензема

Предупреждения: Рафинья, 33, Роберто, 65, Бальде, 90, Фати, 90+6 - Начо, 18, Модрич, 69, Себальос, 90+6