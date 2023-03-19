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Примера. Барселона - Реал Мадрид 2:1. С новым чемпионом Испании все ясно

Испания
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(3 голосов)

Кессье добил "Сливочных"

Примера. Барселона - Реал Мадрид 2:1. С новым чемпионом Испании все ясно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" подошел к Эль Класико с 9 очками отставания от "Барселоны", и чтоб реально бороться за титул ему была нужна победа, но, по правде, Мадрид был далек от успеха.

Дикий рикошет от головы Араухо помог гостям открыть счет, но что они создали без помощи фортуны? А ничего. Все тот же Рональд в очередной раз съел Винисиуса; Бензема потерялся; полузащита после "Ливерпуля" проиграла каталонцам в движении.

Команда Хави тоже не играла идеально, с навесами был явный перебор, но даже так смотрелись хозяева предпочтительнее. До перерыва Куртуа прыгал после ударов Левандовского и Кристенсена; Рафинья эффектно выигрывал свой фланг; привычно неутомимо носился полем Гави.

Когда Серхи Роберто забил в ходе затяжной, "многослойной" атаки, воспользовавшись серией отскоков, это выглядело логично.

Впрочем, как и ранние замены от Анчелотти во втором тайме. Его команда будто уснула на поле, но взбодрить ее не получалось. Даже когда Бускетс потерял мяч у своей штрафной, Родриго пальнул в небеса.

Было ощущение, что "Барса" больше хотела выиграть, играла напористее. Во втором тайме Роберт еще раз попытал счастья издали, но чуть не попал; потом поляк пробил боковыми ножницами - выше цели. Угловых тоже было много - неопасные, да, но они были.

"Реал" уколол в ответ только раз - это Асенсио даже забил гол, но при этом на полкорпуса забежал в офсайд. Не было никаких шансов, что ВАР это проморгает.

Ну, а кульминация наступила уже в добавленное время. Пятка от Роберта, прострел Бальде - и Кессье, вероятно, принес "Барсе" чемпионство. Отыграть 12 очков за 12 туров при нынешней стабильности "Блауграны" просто нереально. "Реалу" не остается ничего другого, как сконцентрироваться на ЛЧ - там у них впереди невнятный "Челси" и высокие шансы на полуфинал. Ну, а в Испании Мадрид снова в роли догоняющего - Хави доказал свою профпригодность даже быстрее, чем ожидалось.

26-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9 (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Бальде - Роберто (Кессье, 77), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Ферран Торрес, 83), Левандовский, Гави (Фати, 90+1)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Менди, 62) - Камавинга (Чуамени, 76), Кроос (Родриго, 62) - Вальверде (Асенсио, 76), Модрич (Себальос, 76), Винисиус - Бензема

Предупреждения: Рафинья, 33, Роберто, 65, Бальде, 90, Фати, 90+6 - Начо, 18, Модрич, 69, Себальос, 90+6

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Комментарии (45)
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Ol-g (Одесса)
20.03.2023 в 00:36
Хто стежив? Це так? МЮ виграв у Барси. Лівер - у МЮ. Реал - у Лівера. Барса - у Реала.
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Campeón
20.03.2023 в 00:33
в барсрелоні близькі до можливо першого чемпіонства за останні 22 роки і то тому що даний період не входить в термін кримінальної справи з 2001-2018р
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metall5291 (Kharkiv)
20.03.2023 в 00:29
Так наз. "усталость" уже не может быть оправданием. Возраст и прежние заслуги - тоже. Нужно проводить омоложение - на каких позициях- все знают. Но менять тренера - я бы не спешил. Нужно просто усиливать состав. Давно пора, еще год, а то и два назад. Что касается Анчелотти - не может тренер бегать вместо игроков. А игроков ему и не давали. Вини - то ли в развитии остановился, то ли партнеры (без надлежащей физики) не соответствуют. Камавинга - еще сыроват. А вот Асенсио - он и сегодня почти выручил. В общем нужна работа, и серьезная на трансферном рынке. В ЛЧ шансы есть, что бы там ни говорили. На ней и можно теперь сосредоточиться полностью.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:34
Если бы Вини поменьше отвлекался на споры, расизм и так далее, супер игроком бы стал. Может еще повзрослеет. Не смотря ни на что , он мне очень нравится.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:27
И это без Педри и Дембеле, браво!!!
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:32
В ответке на кубок уже будут в строю ребятки!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:35
Надеюсь.
0
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kalan-86 (Анкара)
20.03.2023 в 00:21
Ну все, точно тепер все. Барсу з чемпіонством , а Анчелотті певно точно на вихід, навіть якщо візьме ЛЧ, але не візьме все одно. Перес такого не пробачить. Хаві красава! Я в нього з самого початку вірив!
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0
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:24
Пройти пару МС-Баварія ой як не просто буде...З розділу фантастики!
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0
kalan-86 (Анкара)
20.03.2023 в 00:27
Може пройти, тільки, якщо Баварія пройде МС. Але ще треба Челсі здужати, якби там не було. Дуже симпатизую Карло, але Перес і у 2014 його відправив, тож не думаю, що він залишиться на наступний сезон.
0
0
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:19
Ну наверное всё, Барса чемпион Ла Лиги 22/23 Поздравляю всех, кто за Барсу! Гип-гип ура!
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:21
Ти вчасно вернувся на сайт. В попередній перемозі в Ель-Классіко тебе не вистачало тут ))
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:29
Будьмо!
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:18
Значно більший спектр емоцій появився у вболівальників після запровадження ВАР. Ейфорія і радість переходить вмить до розчарування в одних, і в зворотньому напрямку- в інших. Більше того, іноді доводиться радіти двічі забитому голу улюбленої команди: спочатку самому взяттю воріт, а потім коли його зарахують все таки )))
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
20.03.2023 в 00:25
Так футбол прискорився... І спробуй двома очами роздивись де хто стоїть під час удару Відмінений одразу визивав питання, бо гравці були десь на одній лінії... Спробуй роздивитись 5... 10 см туди-сюди. Тому раніше багато залежало від прихильності судді! Тільки стоп-кадр та лінійка.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:18
Всех, кто любит Барселону, с победой !!!
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:19
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+1
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:34
С победой братуха!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
20.03.2023 в 00:11
Як і передбачалось гості не тільки старіше на два с половиною роки, але і побігали серед тижня. Тому початок був за господарями БИЛИ, БИЛИ і раптом автогол Добре, що "списаний Олегом" Роберто зрівняв рахунок і майже при рівній гри Барселона все ж таки вирвала своє xG 1,64 : 0,54. З перемогою та +12! Це гарний заділ!
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:12
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+1
0
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:09
Адекватных фанатов Барселоны с победой!!!Если не такими словами, то как тогда показывать пример нормальности!?Слабо так?Или только можете оскорблять Реал и называть меня "Витек"?☝️
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:12
Ты прав Витёк, оскорблять мы тебя не будем, не до тебя сейчас.
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+2
-1
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:14
Как докажешь, что мое имя Витек???Куда тебе скинуть фото своего паспорта, чтобы ты понял, что у меня другое имя???
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:16
Ну хорошо, какое у тебя настоящее имя?
0
0
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:19
Моё имя Роман!!!Если не веришь, скажи куда фото паспорта прислать!!!И заметь, я общаюсь адекватно!!!☝️Если ты и Darian действительно нормальные люди, то на вежливость тоже должны отвечать вежливостью, не так ли?
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 00:25
Хорошо Рома, если ты будешь общаться с нами вежливо, то мы отплатим тебе той же монетой. Но учти, первый твой прогон в сторону Барсы или её болельщиков и тебе пиз... и тогда ты снова Витёк.
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:25
Стабильности Роман не хватает. Вы то гадите, когда у Барсы что-то не то происходит, то туважаемыми становитесь, когда реал проигрывает. А так нет проблем.
0
-1
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:29
Договор!!!Я всегда и общаюсь вежливо!!!Но с вашей стороны тоже должно быть уважение!!!Реал, Барсой, а людское на первом месте!!!☝️
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:14
Romantíco777 (Alicante) Отвечу тебе на понятном языке: засунь свои поздравления в опу, а что не поместится с металлолом поделись!
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+1
-1
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:16
А почему ты такой грубый?Тебя мама уронила вниз головой когда рожала, или твой папа часто бил маму и ты стал жертвой семейных разборок?Что с тобой?
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:21
Нет, ни одно, ни другое. Исследование подтвердило, что если новорожденного уронить и если он каким то чудом выживет, то в последствии становится болельщиком реала
0
-1
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:26
Болельщиком Реала быть не стыдно!!!А вот оскорблять за это людей - позор!!!По-ходу, ты в жизни неудачник, все у тебя плохо, раз грубишь на лево и направо!!!Значит родители тебя плохо воспитали, не научили ценностям!!!☝️Позор тебе!!!Я думал, что ты адекватный, а ты несерьезный, нет тебе уважения!!!
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:31
Боже мой, сейчас расплачусь. А передай мне денег немного, а то хлеб купил , а на молоко не хватает
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:07
Все таки важко даються перемоги Барселони без Педрі і Дембеле.Добре, що захист цього сезону надійний! Косяк Араухо можна вважати прокрою випадковістю, буває...
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hrdhrd (Украина)
20.03.2023 в 00:04
Ну что ж, с победой барселонцев, и с победой в Ла Лиге заодно. А Мадрид со следующего сезона ждут перемены, в первую очередь тренерские. В еще один ЛЧ верится с трудом, да и в любом случае, не будет Перес держать тренера, систематически проигрывающего Барселоне, еще и в свете судебных разбирательство по каталонцам и охлаждению отношений между клубами.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:08
Дякуємо!
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0
metall5291 (Kharkiv)
20.03.2023 в 00:33
Могу понять твое раздражение на Папу Карло, но не он виноват.
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:03
Думав критикувати Левандовські сьогодні за гру, але його пас був неперевершений, все списується )))Крута контратака і комбінація вийшла!
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0
Будєм разбіратся (Київ)
20.03.2023 в 00:02
Могло повернутись як завгодно, але після автоголу в першому таймі десь справедливо зафіксований офсайд у Асенсіо. Комбінація від пасу Левандовського і до завершення просто цукерочка. Майже чемпіони )
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 00:00
Ураааа!Вітаю вболівальників Барси з Чемпіонством!!!
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-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:10
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+1
0
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Campeón
20.03.2023 в 00:00
Прикро, але Реал був занадто втомлений. Нічого не чекав від цього сезону, хоча ще є кубок і ЛЧ
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 00:10
Ваш реал - го@но !!!
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Romantíco777 (Alicante)
20.03.2023 в 00:11
А слабо без оскорблений???Имей уважение!!!Или тебя так жизнь обидела, и ты во всем винишь Реал?!
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Spokoyno (Київ)
19.03.2023 в 23:59
ФУ! Вигризли!
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