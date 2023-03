Примера. Барселона - Реал Мадрид 2:1. С новым чемпионом Испании все ясно

"Реал" подошел к Эль Класико с 9 очками отставания от "Барселоны", и чтоб реально бороться за титул ему была нужна победа, но, по правде, Мадрид был далек от успеха.

Дикий рикошет от головы Араухо помог гостям открыть счет, но что они создали без помощи фортуны? А ничего. Все тот же Рональд в очередной раз съел Винисиуса; Бензема потерялся; полузащита после "Ливерпуля" проиграла каталонцам в движении.

Команда Хави тоже не играла идеально, с навесами был явный перебор, но даже так смотрелись хозяева предпочтительнее. До перерыва Куртуа прыгал после ударов Левандовского и Кристенсена; Рафинья эффектно выигрывал свой фланг; привычно неутомимо носился полем Гави.

4 - FC Barcelona's Sergi Roberto has scored four goals in 17 appearances in LaLiga 2022/23, as many as in his previous four seasons in the competition combined (four goals in 83 matches). Streak. pic.twitter.com/J8H8X65XzF