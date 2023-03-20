"Мы контролировали игру". Хави доволен победой Барселоны над Реалом

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал победу над мадридским "Реалом" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

"Мы доминировали, создавали больше моментов. Я доволен. Команда отдала все силы и усердно работала как в обороне, так и в атаке. Эта победа очень важна для нас. Думаю, мы хорошо играли.

У нас было больше моментов, думаю, мы в большей степени контролировали игру. Сопернику хорошо удавалось высоко прессинговать. Отмененный гол "Реала" стал следствием нашей концептуальной ошибки. Но в целом мы превосходили соперника.

У меня до последнего были сомнения в выборе между Роберто и Кессье. В итоге все получилось очень хорошо – оба забили", - цитирует Хави Marca.