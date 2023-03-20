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Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера

Испания
(1 голосов)

Пабло Мачин покинул свой пост

Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера

Фото: elchecf

Новина українською

"Эльче" принял решение уволить Пабло Мачина с должности главного тренера.

Накануне команда проиграла "Реалу Сосьедад" (0:2) в Ла Лиге.

47-летний испанец возглавлял "Эльче" с ноября 2022 года. Под его руководством "бело-зеленые" одержали 3 победы при 3 ничьих и 8 поражениях. Коллектив занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионате Испании.

До этого Мачин также тренировал "Нумансию", "Жирону", "Севилью", "Эспаньол" и "Алавес". Также он работал в Саудовской Аравии с "Аль-Айном" и "Аль-Раедом" и в Китае с "Циндао Хайню".

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В статье: Эльче Пабло Мачин
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Источник:
elchecf.es

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