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Аутсайдер Ла Лиги уволил главного тренера
Пабло Мачин покинул свой пост
Фото: elchecf
"Эльче" принял решение уволить Пабло Мачина с должности главного тренера.
Накануне команда проиграла "Реалу Сосьедад" (0:2) в Ла Лиге.
47-летний испанец возглавлял "Эльче" с ноября 2022 года. Под его руководством "бело-зеленые" одержали 3 победы при 3 ничьих и 8 поражениях. Коллектив занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионате Испании.
До этого Мачин также тренировал "Нумансию", "Жирону", "Севилью", "Эспаньол" и "Алавес". Также он работал в Саудовской Аравии с "Аль-Айном" и "Аль-Раедом" и в Китае с "Циндао Хайню".
???? ???????????????????????????? | Pablo Machín— Elche Club de Fútbol???????????? (@elchecf) March 20, 2023
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