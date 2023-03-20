Динамо и Заре лучше играть с лидерами, а лидерам Реала лучше не играть дважды в неделю

Обсуждаем центральные поединки выходных. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Что лучше с точки зрения идей в атаке – простые мадридские или сложные каталонские? Как Бензема тормозит развитие Винисиуса? Почему Кариму нельзя было вручать Золотой мяч? В чем схожесть между Эль-Класико и матчем "Динамо" – "Заря"? Отсутствие Булецы и Буяльского как критический фактор, вклад Герреро, подход Ван Леувена в контексте клубных достижений – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Динамо" – "Заря" (0:1);

08:05 – "Барселона" – "Реал" (2:1);

20:18 – Не попадайте в офсайд!