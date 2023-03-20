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Динамо и Заре лучше играть с лидерами, а лидерам Реала лучше не играть дважды в неделю

Испания
(1 голосов)

Обзор матчей уик-энда – Аудиомнение #200, юбилейный выпуск

Динамо и Заре лучше играть с лидерами, а лидерам Реала лучше не играть дважды в неделю

1) Getty Images, 2) UA-Футбол, Алина Ерофеева

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем центральные поединки выходных. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Что лучше с точки зрения идей в атаке – простые мадридские или сложные каталонские? Как Бензема тормозит развитие Винисиуса? Почему Кариму нельзя было вручать Золотой мяч? В чем схожесть между Эль-Класико и матчем "Динамо" – "Заря"? Отсутствие Булецы и Буяльского как критический фактор, вклад Герреро, подход Ван Леувена в контексте клубных достижений – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Динамо" – "Заря" (0:1);

08:05 – "Барселона" – "Реал" (2:1);

20:18 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Заря (Луганск) Тони Кроос Карим Бензема Карло Анчелотти Лука Модрич Виталий Буяльский Барселона Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Марко Асенсио Николай Шапаренко Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Эдуардо Герреро
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