Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Заре лучше играть с лидерами, а лидерам Реала лучше не играть дважды в неделю
Обзор матчей уик-энда – Аудиомнение #200, юбилейный выпуск
1) Getty Images, 2) UA-Футбол, Алина Ерофеева
Обсуждаем центральные поединки выходных. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Что лучше с точки зрения идей в атаке – простые мадридские или сложные каталонские? Как Бензема тормозит развитие Винисиуса? Почему Кариму нельзя было вручать Золотой мяч? В чем схожесть между Эль-Класико и матчем "Динамо" – "Заря"? Отсутствие Булецы и Буяльского как критический фактор, вклад Герреро, подход Ван Леувена в контексте клубных достижений – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:38 – "Динамо" – "Заря" (0:1);
08:05 – "Барселона" – "Реал" (2:1);
20:18 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
- Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
- Ефим Конопля (не) в сборной Украины. Три версии алогичных событий
- День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО