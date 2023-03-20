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У Араухо травма приводящей мышцы бедра. Уругваец может пропустить 2-3 недели
Игрок травмировался в матче с "Реалом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Араухо полностью отыграл победное Эль Классико 19-го марта (2:1). Тесты, проведенные утром следующего дня, выявили у защитника растяжение приводящей мышцы бедра.
Араухо доигрывал матч с "Реалом", чувствуя дискомфорт. Ожидается, что восстановление займет 2-3 недели.
Также Рональд скорее всего не поедет на матчи сборных от Уругвая с Японией и Южной Кореей.
Араухо стал автором единственного гола "Реала" в матче с "Барселоной". Он срезал мяч в ворота на 9-ой минуте встречи.
В этом сезоне Рональд провел за "Барсу" 22 матча, забил 1 матч и отдал 1 голевую передачу.
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