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У Араухо травма приводящей мышцы бедра. Уругваец может пропустить 2-3 недели

Испания
(2 голосов)

Игрок травмировался в матче с "Реалом"

У Араухо травма приводящей мышцы бедра. Уругваец может пропустить 2-3 недели

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рональд Араухо полностью отыграл победное Эль Классико 19-го марта (2:1). Тесты, проведенные утром следующего дня, выявили у защитника растяжение приводящей мышцы бедра.

Араухо доигрывал матч с "Реалом", чувствуя дискомфорт. Ожидается, что восстановление займет 2-3 недели.

Также Рональд скорее всего не поедет на матчи сборных от Уругвая с Японией и Южной Кореей.

Араухо стал автором единственного гола "Реала" в матче с "Барселоной". Он срезал мяч в ворота на 9-ой минуте встречи.

В этом сезоне Рональд провел за "Барсу" 22 матча, забил 1 матч и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Рональд Араухо
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Источник:
as.com

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Комментарии (5)
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 17:03
А, ну раз дискомфорт, то месяца полтора, не меньше. 2-3 недели... хе! это же смешно.
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0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 17:11
Не думаю, что там что-то серьёзное, иначе это было бы на официальном сайте, или других надежных источниках ( жажа к примеру) Это больше похоже, чтобы просто увильнуть от не нужных игр в сборной перед очередным Эль Класико. ))
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 17:25
жажа-информ.. ода-ньюс.. витёк-тв.. малайзия-1.. хард-радио.. и много, много других надёжных источников..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 17:03
Реакция Мадрида на травму Араухо - Реакция Мадрида на новость, что он восстановится к следующему Эль Класико -
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Барселиниуc (землянин)
20.03.2023 в 17:27
Снова в одно время пишем.) 17:03
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