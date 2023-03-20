У Араухо травма приводящей мышцы бедра. Уругваец может пропустить 2-3 недели

Рональд Араухо полностью отыграл победное Эль Классико 19-го марта (2:1). Тесты, проведенные утром следующего дня, выявили у защитника растяжение приводящей мышцы бедра.

Араухо доигрывал матч с "Реалом", чувствуя дискомфорт. Ожидается, что восстановление займет 2-3 недели.

Также Рональд скорее всего не поедет на матчи сборных от Уругвая с Японией и Южной Кореей.

Араухо стал автором единственного гола "Реала" в матче с "Барселоной". Он срезал мяч в ворота на 9-ой минуте встречи.

В этом сезоне Рональд провел за "Барсу" 22 матча, забил 1 матч и отдал 1 голевую передачу.