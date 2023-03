Пожиратель Винисиуса в действии, танцы Анчелотти на граблях, Серхи Роберто – герой. ТОП-5 впечатлений от Эль Класико

И если честно, это выглядит очень странно.

Каждый знает, что главная сила "Барсы" – движение мяча хавбеками. В октябре "Реал" еще помнил об этом, создал за счет Вальверде количественное преимущество в полузащите и победил.

Хави, со своей стороны, ответил на это в январском Суперкубке – высокий прессинг, персональная игра против Крооса; также налево отправили Гави, чтобы он копировал движение и манеру Феде. Результат – легкие 3:1.

По законам жанра, дальше слово снова было за Анчелотти, но… ничего не произошло. Вообще.

На два следующих Класико "Реал" вышел с тем же планом, что подвел его под монастырь в Суперкубке, - и конечно же проиграл.

Не помогла даже травма Педри. "Барса" просто села глубже, ведь Роберто уже староват для рывков на 30-40 метров, а остальное оставила без изменений. Серхи мешал играть Кроосу, и тот вчера сделал всего на 2 паса больше, чем тер Штеген; Гави успешно преследовал Вальверде. Ну, а мертвый после ЧМ Модрич вообще куда-то пропал, оставив Камавингу на растерзание Бускетсу и де Йонгу.

Результат – 1,9 xG у "Барселоны" против 0,5 у "Реала". Гости не создали достаточно даже для ничьей.

При этом решение постоянно было у Анчелотти под носом. Выход Асенсио и Себальоса немедленно изменил игру, привел к голу. Почему тогда они на скамейке и даже без контрактов? Хоть кто-то понимает?

Так бывает. Легенды провалили Класико, а вечный запасный сыграл, как топ.

Серхи Роберто забил сверхважный гол в раздевалку и выключил из игры Тони Крооса, который еще несколько дней назад выглядел титаном на фоне разбалансированного "Ливерпуля". Также беговая работа хавбека "Барсы" создавала партнерам предложение – особенно слева, где нуждался в помощи молодой Бальде.

После увиденного даже думать нечего – 31-летний хав наиграл на новый контракт. Тем более, его зарплата всего 2,5 млн в год - на такие деньги нельзя подписать готового топ-исполнителя.

В то же время, что мы имеем по Модричу и Бензема? Хорват проиграл 75% единоборств, не создал ни одного момента, дважды потерял мяч и трижды его проходили на дриблинге. Француз – был везде, кроме чужого штрафного; запорол свои немногочисленные шансы и после игры был "уничтожен" фанатами.

При этом оба играли по-ветерански медленно, не добегали; отдавали мяч Винисиусу не потому, что это был лучший вариант, а только из-за собственной неспособности его продвигать. И это – лидеры? Вожаки?

После увиденного сомнения в продлении Луки и Карима не только сильны, но и обоснованы. Похоже, что спасти обоих может лишь очередной триумф в ЛЧ.

Ну, а этой истории уже больше, чем три месяца.

Впервые Хави использовал Рональда Араухо как персональщика против Винисиуса еще в прошлом сезоне – и "Барса" тогда разбила "Реал" на его поле 4:0.

Единственная победа Мадрида с тех пор – в октябре 2022-го – была одержана, когда уругваец лечился и не мог выйти на поле. Ну, а дальше было возвращение – и три подряд триумфа у Класико, причем каждый раз Винисиуса словно подменяли.

Вчера бразильцу даже удача с автоголом не помогла, ведь дальше было тотальное доминирование защитника. Рональд завершил матч с 4 отборами, 4 выносами и оставил Винни с 29% успешных финтов.

Вопросов нет – в лице Араухо Хави получил нового лидера обороны. Кристенсен – крепкий середняк, Бальде еще слишком юный, а Кунде чередует крутые решения с ужасными. Рональд – другой. Он делает разницу.

А вот по "Реалу" вопросов наоборот много – и на счет пагубной "Вини-зависимости", и по работе левого бека, которой не видно, и по альтернативным путям развития атак, которых тоже нет.

Есть впечатление, что прогресс Винисиуса не помог "Реалу", а ослабил, сделал однообразным, поскольку теперь все ищут на поле только его. Именно это Араухо в Класико и выручает. Уже с "МЮ", где играет вся команда, а не один Рашфорд, тактика Хави не сработала, и "Барселона" проиграла.

Да, именно так. Впервые за две каденции у руля "Реала" Флорентино Перес не приехал в Каталонию на Класико – вместо этого он сходил на баскетбол.

Чуть ранее Мадрид присоединился к процессу против "Барселоны" по "делу Негрейры". Кто не слышал, суть в том, что каталонцы якобы в течение 15 лет платили вице-президенту Комитета арбитров за лояльное судейство.

Само собой, решение Переса рассорило его с Лапортой, хотя еще недавно они единым фронтом выступали против УЕФА. И, если честно, трудно понять, зачем это боссу "Реала"? Чтобы что?

Забрать у "Барсы" все титулы за 15 лет? Это даже не смешно. Команда Гвардиолы и ранний Месси – это возможно, лучшее, что когда-либо видела Ла Лига. Выбросить "Барсу" в Сегунду? Но ведь это лишено смысла. Сильные каталонцы нужны Мадриду так же, как сильный Мадрид важен для "Кулес". Только вместе они создают продукт, который хорошо продается в мире. Стоило "Барсе" окунуться в кризис во времена Сетьена-Кумана как привлекательность Ла Лиги сразу упала.

Тогда зачем? Послушать в записи насмешливые песни каталонских фанатов, которые после победы призывали Переса показаться на "Камп Ноу"?

Ну, и кстати баскетбольный матч "Реал" "Басконии" тоже проиграл.

Эйфорию в сторону – есть еще позиции, которые нужно усилить. Европа все показала.

Фати и Ферран Торрес, еще недавно рассматривавшиеся как будущее "Барсы", деградировали; их уже страшно выпускать на топов. Еще немного – и обоих придется списывать.

Учитывая, что никакого прогресса у Абде в аренде не видно, каталонцам летом нужно найти двух новых вингеров в конкуренцию Рафинье и Дембеле, что будет и нелегко, и недешево. Для футбола Хави, как ранее для Пепа, середняки не годятся.

Бускетсу предложили новый контракт, но на примере Бензема мы видим, как стремительно может состариться ветеран. Не целесообразнее ли подыскать замену ему сейчас, пока Серхио еще держится?

Левандовский забил 13 из 15 голов в Ла Лиге до ЧМ. В 34 года даже он не выдерживает играть каждые три дня. Сейчас "Барсе" помог бы даже скромный Ютгла, но он в "Брюгге", и у Роберта совсем нет дублера.

