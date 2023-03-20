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Де Йонг получил травму и пропустит матчи сборной Нидерландов

Испания
(1 голосов)

Хавбека исключили из заявки

Де Йонг получил травму и пропустит матчи сборной Нидерландов

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Френки Де Йонг полностью отыграл Эль Класико (2:1) 19-го марта. Сегодняшнее МРТ показало, что нидерландскому полузащитнику придется пропустить около двух недель.

Он пропустит матчи сборной Нидерландов, его исключили из заявки команды на матчи квалификации к ЕВРО-2024. "Оранжевые" должны сыграть с Францией и Гибралтаром, 24-го и 27-го марта.

Де Йонг провел в этом сезоне за "Барселону" 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нидерландца в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Источник:
telegraaf.nl

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 21:16
Наверное вместе с Араухо что-то вместе тянули и растянули на пару недель, до следующего Эль Класико.)
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