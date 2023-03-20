Де Йонг получил травму и пропустит матчи сборной Нидерландов

Френки Де Йонг полностью отыграл Эль Класико (2:1) 19-го марта. Сегодняшнее МРТ показало, что нидерландскому полузащитнику придется пропустить около двух недель.

Он пропустит матчи сборной Нидерландов, его исключили из заявки команды на матчи квалификации к ЕВРО-2024. "Оранжевые" должны сыграть с Францией и Гибралтаром, 24-го и 27-го марта.

Де Йонг провел в этом сезоне за "Барселону" 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нидерландца в 50 миллионов евро.