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Асенсио скорее уйдет из Реала, чем продлит контракт

Испания
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Не убеждает

Асенсио скорее уйдет из Реала, чем продлит контракт

Фото: инстаграм @marcoasensio10

Новина українською

Марко Асенсио ближе к уходу из "Реала", чем к продлению контракта, сообщает Marca. Игрок пока не убедил руководство.

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Контракт Асенсио истекает в конце сезона. С прошлого лета появляются новости о том, стороны не сходятся в условиях контракта.

Тем не менее, для самого игрока остаться в Мадриде – приоритет. Он собирается использовать то немногочисленное время, которое ему дают, чтобы доказать свою состоятельность.

В этом сезоне Марко выходил на поле за "Реал" 34 раза, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио
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Источник:
marca.com

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