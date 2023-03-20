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Асенсио скорее уйдет из Реала, чем продлит контракт
Не убеждает
Фото: инстаграм @marcoasensio10
Марко Асенсио ближе к уходу из "Реала", чем к продлению контракта, сообщает Marca. Игрок пока не убедил руководство.
Контракт Асенсио истекает в конце сезона. С прошлого лета появляются новости о том, стороны не сходятся в условиях контракта.
Тем не менее, для самого игрока остаться в Мадриде – приоритет. Он собирается использовать то немногочисленное время, которое ему дают, чтобы доказать свою состоятельность.
В этом сезоне Марко выходил на поле за "Реал" 34 раза, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.
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