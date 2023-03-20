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Бензема получил 0 баллов из 10 от AS за матч с Барселоной
Не лучший матч Карима
Фото: twitter.com/realmadrid
Карим Бензема получил наименьшую оценку от AS за матч с "Барселоной" среди футболистов "Реала". Игру француза издание оценило в 0 баллов.
"Реал" проиграл со счетом 1:2. Единственный гол мадридцев на счету Рональда Араухо – он срезал мяч в свои ворота.
Лучшую оценку получил Тибо Куртуа – 9 баллов. Дальше Винисиус Жуниор – 8 баллов. В 6 баллов оценили Дани Себальоса, Родриго, Марко Асенсио и Эдер Милитао.
5 баллов получили Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени. 4 балла – Начо Фернандес и Тони Кроос. 3 балла – Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Ферлан Менди.
Второй худший игрок "Реала" – Лука Модрич. Он получил 2 балла за игру.
По итогам матча "Барселона" оторвалась от "Реала" на 12 очков в турнирной таблице.
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