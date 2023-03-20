  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема получил 0 баллов из 10 от AS за матч с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема получил 0 баллов из 10 от AS за матч с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Не лучший матч Карима

Бензема получил 0 баллов из 10 от AS за матч с Барселоной

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Карим Бензема получил наименьшую оценку от AS за матч с "Барселоной" среди футболистов "Реала". Игру француза издание оценило в 0 баллов.

"Реал" проиграл со счетом 1:2. Единственный гол мадридцев на счету Рональда Араухо – он срезал мяч в свои ворота.

Лучшую оценку получил Тибо Куртуа – 9 баллов. Дальше Винисиус Жуниор – 8 баллов. В 6 баллов оценили Дани Себальоса, Родриго, Марко Асенсио и Эдер Милитао.

5 баллов получили Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени. 4 балла – Начо Фернандес и Тони Кроос. 3 балла – Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Ферлан Менди.

Второй худший игрок "Реала" – Лука Модрич. Он получил 2 балла за игру.

По итогам матча "Барселона" оторвалась от "Реала" на 12 очков в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Динамо и Заре лучше играть с лидерами, а лидерам Реала лучше не играть дважды в неделю
yellow-arrow
Асенсио скорее уйдет из Реала, чем продлит контракт
yellow-arrow
Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.03.2023 в 21:10
И Мадрид 0 по шкале от ноля до трех. )
Ответить
+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.03.2023 в 20:54
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде