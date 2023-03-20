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Эль Класико принесло Барселоне 8,2 миллиона евро выручки – это рекорд
Это только с продажи билетов
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
Эль Класико 19-го марта стало самым посещаемым домашним матчем этого сезона для "Барселоны". На Камп Ноу пришло 95 745 зрителей.
Предыдущий рекорд принадлежал матчу с "Альмерией" (2:0), когда с клубом прощался Жерар Пике. Следом идут ничьи против "Интера" (3:3) в Лиге чемпионов и "Манчестер Юнайтед" (2:2) в плей-офф Лиги Европы.
Рекордная посещаемость привела к рекордной выручке, которая составила 8,2 миллиона евро. Из них 3,5 миллиона принесли билеты в VIP-ложи.
5-го апреля "Барселона" вновь сыграет с "Реалом" домашний матч, но уже в Кубке Короля. Очередная возможность обновить рекорд.
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