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Реал начал переговоры о продлении контракта с молодым полузащитником

Испания
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В соглашении будут прописаны огромные отступные

Реал начал переговоры о продлении контракта с молодым полузащитником

Фото: twitter.com/Camavinga

Новина українською

"Реал" начал переговоры с Эдуарду Камавингой о новом контракте. Клуб хочет включить пункт об оступных в размере 1 миллиарда евро.

Отметим, что текущий контракт рассчитан до лета 2027-го. Вероятно, так им образом клуб хочет обезопасить себя.

Эдуарду пришел в команду летом 2021-го. В первый сезон он редко появлялся на поле, но во время этой компании стал важным игроком.

В этом сезоне он провел за "Реал" 42 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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Источник:
dailymail.co.uk

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