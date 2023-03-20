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Реал начал переговоры о продлении контракта с молодым полузащитником
В соглашении будут прописаны огромные отступные
Фото: twitter.com/Camavinga
"Реал" начал переговоры с Эдуарду Камавингой о новом контракте. Клуб хочет включить пункт об оступных в размере 1 миллиарда евро.
Отметим, что текущий контракт рассчитан до лета 2027-го. Вероятно, так им образом клуб хочет обезопасить себя.
Эдуарду пришел в команду летом 2021-го. В первый сезон он редко появлялся на поле, но во время этой компании стал важным игроком.
В этом сезоне он провел за "Реал" 42 матча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
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