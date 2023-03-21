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Севилья официально уволила Сампаоли
Во главе команды он провел 31 матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сампаоли возглавил команду в октябре 2022 года. С момента своего прихода в клуб Хорхе одержал одержал 13 побед при 6 ничьих и 12 поражениях. После 26-ти туров "Севилья" находится на 14-м месте в чемпионате Испании, отрыв от зоны вылета - 2 очка.
Ранее в СМИ была информация, что 63-летнего аргентинского специалиста заменит Хосе Луис Мендилибар.
Также напомним, что "нервионцы" вышли в 1/4 финала Лиги Европы, где встретятся с "Манчестер Юнайтед".
ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023
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