Севилья официально уволила Сампаоли

"Севилья" уволила Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сампаоли возглавил команду в октябре 2022 года. С момента своего прихода в клуб Хорхе одержал одержал 13 побед при 6 ничьих и 12 поражениях. После 26-ти туров "Севилья" находится на 14-м месте в чемпионате Испании, отрыв от зоны вылета - 2 очка.

Ранее в СМИ была информация, что 63-летнего аргентинского специалиста заменит Хосе Луис Мендилибар.

Также напомним, что "нервионцы" вышли в 1/4 финала Лиги Европы, где встретятся с "Манчестер Юнайтед".

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