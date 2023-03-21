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Барселона интересуется 19-летним полузащитником Байера

Испания
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Откуда брать деньги?

Барселона интересуется 19-летним полузащитником Байера

Фото: twitter.com/bayer04_en

Новина українською

"Барселона" интересуется полузащитником "Байера" Флорианом Виртцом. "Сине-гранатовые" сделали запрос "фармацевтам", чтобы узнать о планах футболиста.

Тем не менее, трансфер практически исключен следующим летом. Клуб и футболист планируют рассмтортеть переход только после домашнего ЕВРО-2024.

В то же время, неизвестно где "Барселона" будет брать финансы. За 19-летнего полузащитника с контрактом до 2027-го вряд ли попросят меньше его трансферной стоимости, которая по Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

В этом сезоне Виртц провел за "Байер" 13 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Хавбек пропустил концовку прошлого сезона и восстанавливался вполть до декабря 2022-го после разрыва крестообразных связок.

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В статье: Барселона Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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