Реал может пригласить менеджера Айнтрахта Гласнера на замену Анчелотти

"Реал" начинает задумываться о замене Карло Анчелотти, его будущее будет зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов. Один из кандидатов – менеджер "Айнтрахта" Оливер Гласнер.

Гласнер возглавил "Айнтрахт" летом 2021-го. Уже по итогам первого сезона клуб завоевал Лигу Европы, но в Бундеслиге закончил сезон на 11-м месте.

В этом сезоне иенеджер вывел команду из группы в Лиге чемпионов, в Бундеслиге "орлы" идут на 6-м месте.

Другие кандидаты на смену Карло Анчелотти: Томас Тухель, Рауль, Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо.