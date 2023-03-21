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Реал может пригласить менеджера Айнтрахта Гласнера на замену Анчелотти
Шорт-лист расширяется
Фото: twitter.com/Eintracht
"Реал" начинает задумываться о замене Карло Анчелотти, его будущее будет зависеть от выступлений команды в Лиге чемпионов. Один из кандидатов – менеджер "Айнтрахта" Оливер Гласнер.
Гласнер возглавил "Айнтрахт" летом 2021-го. Уже по итогам первого сезона клуб завоевал Лигу Европы, но в Бундеслиге закончил сезон на 11-м месте.
В этом сезоне иенеджер вывел команду из группы в Лиге чемпионов, в Бундеслиге "орлы" идут на 6-м месте.
Другие кандидаты на смену Карло Анчелотти: Томас Тухель, Рауль, Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо.
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