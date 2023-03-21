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Барселоне не придется платить за Обамеянга много, если клуб решит его вернуть
Самое то для финансовых условий, в которых оказался клуб
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Челси" готов отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга летом в "Барселону" за небольшую сумму, сообщает Mundo Deportivo. Футболист поддерживает контакты с игроками "сине-гранатовых".
Обамеянг также готов вернуться в клуб, в котором имел удачный отрезок длинной в половину сезона-2021/22. Хави также нравилось работать с футболистом.
Форвард даже
У форварда не получилось в "Челси". В 19-ти матчах Обамеянг забил трижды и отдал 1 голевую передачу. В последний раз он выходил на поле в футболке "синих" 26-го февраля, когда отиграл 8 минут в поединке с "Тоттенхэмом".
Отрезок в "Барселоне" наоборот был успешен: габонец забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу в 24-х поединках за клуб. В конце прошлого лета он покинул Испанию, перейдя в "Челси" за 12 миллионов евро.
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