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Педри может пропустить ответный матч с Реалом в Кубке Испании

Испания
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Поможет ли это "Реалу"?

Педри может пропустить ответный матч с Реалом в Кубке Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри не успевает восстановиться от травмы бедра к ответной встрече Кубка Испании против "Реала" 5-го апреля. Полузащитник должен был восстановиться ещё к игре с "Реалом" в Ла лиге.

За несколько дней до Класико 19-го марта у испанца произошел рецидив. Теперь клуб станет действовать более консервативно и не хочет форсировать восстановление. Сроки возвращения неизвестны.

Педри провел за "Барселону" в этом сезоне 30 матчей и забил 7 голов.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Педри
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