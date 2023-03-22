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Педри может пропустить ответный матч с Реалом в Кубке Испании
Поможет ли это "Реалу"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри не успевает восстановиться от травмы бедра к ответной встрече Кубка Испании против "Реала" 5-го апреля. Полузащитник должен был восстановиться ещё к игре с "Реалом" в Ла лиге.
За несколько дней до Класико 19-го марта у испанца произошел рецидив. Теперь клуб станет действовать более консервативно и не хочет форсировать восстановление. Сроки возвращения неизвестны.
Педри провел за "Барселону" в этом сезоне 30 матчей и забил 7 голов.
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