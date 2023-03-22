Тебас: АПЛ разрушает футбол, она не смогла регулировать сама себя, для этого хотят создать отдельный орган. Мы предупреждали об этом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о том, как обстоят дела в европейском футболе. Он считает, что есть только две стабильные лиги – Примера и Бундеслига.

"В Европе есть две лиги, которые мы считаем устойчивыми (Ла Лига и Бундеслига). АПЛ, Лига 1 и Серия А неустойчивы.

В Англии опубликовали документ (о планах создать орган-регулятор), говорят о том, что АПЛ не смогла регулировать себя самостоятельно и спровоцировала разрушение футбола. Это побудило английское правительство и оппозицию написать этот документ и сделать выводы, о которых мы предупреждали в течение долгого времени. Их модель в конечном итоге только разрушает футбол.

Такие убыточные турниры, как Лига 1, просто не могут существовать. Речь уже не только о клубах-государствах – в Англии есть крупные американские владельцы (клубов), которые согласны на убытки.

Больше всего вреда это причиняет двум нашим великим клубам ("Реал" и "Барселона"), ведь у них никогда не будет покровителей, с которыми можно быть убыточными. Мы могли бы работать себе в убыток, но тогда у наших клубов были бы проблемы.

Флорентино уже говорил, что футбол находится на краю пропасти, но это неправда. Необходимо саморегулирование, как в немецком футболе. Ла Лига не находится на краю пропасти", – сказал президент Ла Лиги.

Напомним, что правительство Англии недавно объявило о планах создания футбольного регулятора. Он будет тщательно следить за новыми владельцами, а также за тем, чтобы клубы прислушивались к фанатам.