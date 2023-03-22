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Негрейра в своем отчете по матчу Барселоны с ПСЖ (6:1) указал что судья принимал решения в пользу сине-гранатовых
Подсуживание или ошибки?
fcbarcelona.com
Бывший вице-президент Технического комитета судей Хосе Энрикес Негрейра в отчете по матчу "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) в сезоне 2016/17 указал несколько ошибок главного арбитра Дениза Айтекина в пользу хозяев.
Этот отчет прилагается к "делу" Негрейры, которое рассматривается в суде Барселоны. Согласно нему, Айтекин не назначил пенальти в ворота "Барселоны" на 84-ой минуте встречи. "Маскерано нанес Ди Марии удар в очевидной голевой ситуации в штрафной площади "Барселоны", – говорится в отчете.
Также Негрейра считает, что пенальти на Суаресе на 89-ой минуте не было, а форвард "воспользовался легким толчком и упал".
Пенальти на Неймаре на 47-ой минуте матча Негрейра также посчитал слишком строгим наказанием.
Негрейра подчеркнул и ошибки в пользу "ПСЖ". Так на 33-ей минуте игроки гостей сфолили на Неймаре и за это можно было назначить 11-метровый. На действия с футболкой Месси у штрафной "ПСЖ" на 58-ой минуте встречи Айтекин никак не отреагировал и это тоже заметил Негрейра.
Напомним, что Бывший вице-президент Технического комитета судей фигурирует в деле о коррупции. Он получил от "Барселоны" больше 7 миллионов евро за более чем 10 лет. Сам Негрейра заявляет, что получал деньги за консультации и написание отчетов по судейской работе. Он утверждает, что клуб платил ему, чтобы убедиться, что "судьи не будут принимать решения против "сине-гранатовых".
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