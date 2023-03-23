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Экс-звезда Барселоны завершает карьеру - его планы случайно раскрыл Пике

Испания
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Сегодня он официально попрощается с футболом

Экс-звезда Барселоны завершает карьеру - его планы случайно раскрыл Пике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Барселоны" Боян Кркич принял решение завершить карьеру.

О планах футболиста раскрыл Жерар Пике во время стрима в Twitch. Он добавил, что в четверг (23 марта - прим.) он посетит мероприятие, на котором Кркич официально попрощается с футболом.

В последнее время 32-летний Кркич был свободным агентом, после того как покинул японский клуб "Висел Кобе" в январе. Боян Наиболее известен по выступлениям за "Барселону" и "Сток Сити". Также он играл в "Милане", "Аяксе", "Майнце", "Алавесе" и в канадском "Монреале".

В составе "блаугранас" он трижды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок и Суперкубок страны, а также он двухкратный победитель Лиги чемпионов. Вместе с испанским клубом он выиграл в общей сложности 11 трофеев.

На его счету 1 матч за сборную Испании.

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В статье: Боян Кркич
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Источник:
Daily Mail

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