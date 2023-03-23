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Анчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии

Испания
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Бразильцы пытаются уговорить его возглавить команду уже летом

Анчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом, сообщает инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, Федерация футбола страны считает его главным кандидатом на эту должность. Представители Федерации пытаются убедить Анчелотти принять команду уже в июле. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее голкипер сборной Бразилии Эдерсон отметил, что шансы на назначении Анчелотти тренером "пентакампеонов" высоки.

Напомним, что Бразилию возглавлял Тите, который покинул пост рулевого сборной после ее вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Nico Schira

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