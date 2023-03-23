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Анчелотти остается главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии
Бразильцы пытаются уговорить его возглавить команду уже летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии летом, сообщает инсайдер Николо Скира.
Согласно данным журналиста, Федерация футбола страны считает его главным кандидатом на эту должность. Представители Федерации пытаются убедить Анчелотти принять команду уже в июле. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее голкипер сборной Бразилии Эдерсон отметил, что шансы на назначении Анчелотти тренером "пентакампеонов" высоки.
Напомним, что Бразилию возглавлял Тите, который покинул пост рулевого сборной после ее вылета в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре.
Carlo #Ancelotti is still #Brazil’s main target as new coach of the National Team. Brazil Football Federation are working and pushing to try to convince him to accept the role from July. #transfers ????????— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2023
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