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Холанд – приоритетная трансферная цель Реала на 2024 год
Мадридский клуб намерен приобрести звездного игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" хочет заполучить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщает AS.
Согласно информации источника, мадридский клуб считает трансфер норвежца своей главной целью на 2024 год. Сумма выкупа может составить около 220-240 миллионов евро. Его видят заменой Бензема, который к тому времени. вероятно, покинет клуб.
Также отмечается, что "сливочные" хотят подписать и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в этот же период, чтобы создать атакующее трио Холанд - Мбаппе - Винисиус Жуниор.
В текущем сезоне 22-летний Эрлинг провел 37 матчей за "Мачестер Сити", в которых забил 42 гола и выполнил 5 ассистов.
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