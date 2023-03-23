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Холанд – приоритетная трансферная цель Реала на 2024 год

Испания
(1 голосов)

Мадридский клуб намерен приобрести звездного игрока

Холанд – приоритетная трансферная цель Реала на 2024 год

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" хочет заполучить нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, сообщает AS.

Согласно информации источника, мадридский клуб считает трансфер норвежца своей главной целью на 2024 год. Сумма выкупа может составить около 220-240 миллионов евро. Его видят заменой Бензема, который к тому времени. вероятно, покинет клуб.

Также отмечается, что "сливочные" хотят подписать и форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в этот же период, чтобы создать атакующее трио Холанд - Мбаппе - Винисиус Жуниор.

В текущем сезоне 22-летний Эрлинг провел 37 матчей за "Мачестер Сити", в которых забил 42 гола и выполнил 5 ассистов.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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Барселиниуc (землянин)
23.03.2023 в 14:01
Старый приём старикашки, относительно Холанда, в случае, если Реалу в 1/2 ЛЧ придётся играть с МС.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
23.03.2023 в 13:44
Это теоритически будет возможно только лишь в том случае, если Реал будет играть в Суперлиге. Вместе с Барселоной. И никак иначе.
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.03.2023 в 14:27
Не знаю насколько хорошая идея эта Суперлига, но то, что во главе Перес …… не очень верится в чистоту этого всего.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
23.03.2023 в 13:37
Смешнее ничего не читал.
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.03.2023 в 13:31
Хорошая шутка Три года собирали деньги на Мбапе. Перес с целью экономии даже на матчи перестал ездить, а тут сразу Холанд. Немного опередили дело, день дурака через 9 дней
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+2
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