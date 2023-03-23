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Боян Кркич официально попрощался с футболом
И анонсировал свой прощальный матч
Скриншот: FC Barcelona
Как и ожидалось, Боян Кркич объявил о завершении футбольной карьеры. Свое решение он озвучил во время мероприятия на "Камп Ноу". Накануне о планах Кркича случайно рассказал Жерар Пике.
"Спасибо всем за то, что вы здесь. Все присутствующие – очень важные для меня люди.
Я оказался в системе "Барселоны", когда мне было восемь лет, и сейчас, в 32 года, после многих лет опыта и личного обучения, я хотел бы с гордостью объявить, что мой этап в качестве профессионального футболиста подходит к концу. Я очень благодарен за все, что я испытал. Жизнь состоит из этапов, и я чувствую, что мое время пришло. Я объявляю, что решил завершить свою карьеру", — сказал Боян.
Он поблагодарил президента "Барселоны" Жоан Лапорта за то, что тот разрешил провести церемонию прощания на территории клуба. Также он выразил благодарность своим родителям и добавил, что перед уходом на пенсию он сыграет матч за сборную Каталонии.
"Большая часть моей карьеры прошла за границей, и я очень рад попрощаться с Каталонией. Федерация футбола Каталонии (FCF) работает над организацией матча в начале июня", — добавил он.
Кркич защищал цвета "Барселоны" с 2006 по 2011 год. В составе сине-гранатовых он выиграл в общей сложности 11 трофеев. Экс-форвард также играл в "Сток Сити", "Милане", "Аяксе", "Майнце", "Алавесе" и в канадском "Монреале".
???? Bojan Krkic anuncia la seva retirada— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 23, 2023
"He decidit posar punt i final a aquesta etapa"
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