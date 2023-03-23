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УЕФА начала свое расследование против Барселоны в связи с делом Негрейры
Начинаются серьезные проблемы
Фото: uefa.com
УЕФА на своем сайте объявил о назначении инспекторов по этике и дисциплине для расследования против "Барселоны" в связи с "делом Негрейры".
"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовых рамок УЕФА со стороны ФК "Барселона" в связи с так называемым "Caso Negreira" (дело Негрейры).
Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке", – говорится в заявлении на сайте дисциплинарного комитета УЕФА.
Напомним, что бывший вице-президент Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании получил от "Барселоны" более 7 миллионов евро. Он и клуб заявляли, что это было необходимо клубу, чтобы убиться, что против них не будут приниматься судейские решения.
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