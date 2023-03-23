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УЕФА начала свое расследование против Барселоны в связи с делом Негрейры

Испания
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Начинаются серьезные проблемы

УЕФА начала свое расследование против Барселоны в связи с делом Негрейры

Фото: uefa.com

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УЕФА на своем сайте объявил о назначении инспекторов по этике и дисциплине для расследования против "Барселоны" в связи с "делом Негрейры".

"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовых рамок УЕФА со стороны ФК "Барселона" в связи с так называемым "Caso Negreira" (дело Негрейры).

Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена ​​в установленном порядке", – говорится в заявлении на сайте дисциплинарного комитета УЕФА.

Сообщается, что при этом УЕФА в праве отстранить "Барселону" от еврокубков на сезон, если решение о вине клуба будет принято. 24-го февраля организация подала запрос в суд Барселоны, чтобы получить все имеющиеся данные по этому делу.

Напомним, что бывший вице-президент Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании получил от "Барселоны" более 7 миллионов евро. Он и клуб заявляли, что это было необходимо клубу, чтобы убиться, что против них не будут приниматься судейские решения.

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В статье: УЕФА Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
disciplinary.uefa.com

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