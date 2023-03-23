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Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему должны выплатить 38 миллионов евро

Испания
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Чтобы вписаться в фэйр-плей придется постараться

Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему должны выплатить 38 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может расстаться с Жорди Альбой из-за финансового фэйр-плей, сообщает Diario Sport. Клуб должен испанцу 38 миллионов евро зарплаты и отложенных выплат в следующим сезоне.

Зарплатный фонд клуба составляет 648 миллионов евро. Со слов президента Ла Лиги Хавьера Тебаса "Барселона" должна снизить зарплатную ведомость на 200 миллионов, иначе клуб не впишется в фэйр-плей и не сможет регистрировать новых футболистов.

На этом фоне привлекательно выглядит расторжение контракта с одной из легенд клуба – Альбой. Он выпал из основного состава и является третей опцией слева в защите, после Бальде и Алонсо.

Также клубу придется отпустить кого-то из важных футболистов. Агент Ансу Фати Жорже Мендеш уже ищет варианты в Европе.

Помимо обычных трансферов на выход, "Барселона" продолжит реструктурировать уже заключенные контракты. Клуб хочет переподписать соглашения с Френки Де Йонгом и Марк-Андре Тер Штегеном.

На даный момент "Барселона" занимает первое место в Ла Лиге, оторвавшись от "Реала" на 12 очков за 12 туров до конца чемпионата.

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В статье: Хорди Альба Барселона
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Источник:
sport.es

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