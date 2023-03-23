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Руководству Челси не понравилось появление Обамеянга на в раздевалке Барсы после победы в Класико

Испания
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Расставание всё ближе?

Руководству Челси не понравилось появление Обамеянга на в раздевалке Барсы после победы в Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководству "Челси" не понравилось появление Пьер-Эмерика Обамеянга на Камп Ноу во время Эль Классико 19-го марта и дальнейшее его присутствие в раздевалке "Барселоны". Будущее форварда на Стэмфорд Бридж находится под вопросом.

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Зимой появлялась информация что нападающий хочет вернуться в "Барселону", но трансфер не состоялся.

Обамеянг хорошо начал сезон при Томасе Тухеле, но его скорое увольнение и приход Грэма Поттера привел к тому, что форвард потерял стабильное место в основе. В 19-ти матчах у нападающего всего 3 гола и одна голевая передача.

Пьер-Эмерик провел довольно усепшную половину сезона-2021/22 в "Барселоне" и хотел бы вернуться в клуб.

Ранее сообщалось, что "Челси" не попросит много за его трансфер будущим летом.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон)
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Источник:
sport.es

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