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Руководству Челси не понравилось появление Обамеянга на в раздевалке Барсы после победы в Класико
Расставание всё ближе?
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководству "Челси" не понравилось появление Пьер-Эмерика Обамеянга на Камп Ноу во время Эль Классико 19-го марта и дальнейшее его присутствие в раздевалке "Барселоны". Будущее форварда на Стэмфорд Бридж находится под вопросом.
Зимой появлялась информация что нападающий хочет вернуться в "Барселону", но трансфер не состоялся.
Обамеянг хорошо начал сезон при Томасе Тухеле, но его скорое увольнение и приход Грэма Поттера привел к тому, что форвард потерял стабильное место в основе. В 19-ти матчах у нападающего всего 3 гола и одна голевая передача.
Пьер-Эмерик провел довольно усепшную половину сезона-2021/22 в "Барселоне" и хотел бы вернуться в клуб.
Ранее сообщалось, что "Челси" не попросит много за его трансфер будущим летом.
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