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Вице-капитанами сборной Испании станут Родри и Карвахаль

Испания
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Капитан – Альваро Мората

Вице-капитанами сборной Испании станут Родри и Карвахаль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выбирает капитанов среди игроков с самым большим количеством матчей за национальную команду, сообщает Relevo. Самый опытный, среди вызванных футболистов на матчи квалификации ЕВРО-2024 – Альваро Мората.

У форварда "Атлетико" 61 матч за сборную Испании. Второе место по количеству матчей у хвабека "Манчестер Сити" Родри – 39, а у защитника "Реала" Дани Карвахаля – 33 поединка.

Де ла Фуэнте не вызвал в национальную команду Жорди Альбу и Коке, которые имеют больше матчей, чем Альваро Мората.

Сборная Испании сыграет с Норвегией и Шотландией 25-го и 28-го марта. Также в группе А с "фурией рохой" выступают сборные Кипра и Грузии.

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В статье: Испания Альваро Мората
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Источник:
relevo.com

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