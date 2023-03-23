Если ФИФА рассмотрит дело Негрейры, Барселоне грозит снятие очков или понижение в классе

Руководство Ла Лиги ищет возможность обратиться в ФИФА по делу о бывшем вице-президенте Технического судейского комитета Хосе Энрикесу Негрейре. Примера пойдет на это, если это не сделает Королевская испанская футбольная федерация.

Сообщается, что прямого контакта у лиг с ФИФА нет, этим занимаются федерации, но руководство Ла Лиги хочет найти способ пожаловаться в Международную федерацию футбола.

ФИФА может применить серьезные санкции к "Барселоне", например снять с клуба очки или понизить в дивизионе.

Напомним, что бывший вице-президент Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании получил от "Барселоны" более 7 миллионов евро. Он и клуб заявляли, что это было необходимо клубу, чтобы убедиться, что против них не будут приниматься судейские решения.