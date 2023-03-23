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Если ФИФА рассмотрит дело Негрейры, Барселоне грозит снятие очков или понижение в классе

Испания
(1 голосов)

Хорошие новости для "Реала"

Если ФИФА рассмотрит дело Негрейры, Барселоне грозит снятие очков или понижение в классе

фото из соцсетей

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Руководство Ла Лиги ищет возможность обратиться в ФИФА по делу о бывшем вице-президенте Технического судейского комитета Хосе Энрикесу Негрейре. Примера пойдет на это, если это не сделает Королевская испанская футбольная федерация.

Сообщается, что прямого контакта у лиг с ФИФА нет, этим занимаются федерации, но руководство Ла Лиги хочет найти способ пожаловаться в Международную федерацию футбола.

ФИФА может применить серьезные санкции к "Барселоне", например снять с клуба очки или понизить в дивизионе.

Напомним, что бывший вице-президент Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании получил от "Барселоны" более 7 миллионов евро. Он и клуб заявляли, что это было необходимо клубу, чтобы убедиться, что против них не будут приниматься судейские решения.

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В статье: ФИФА Барселона Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
23.03.2023 в 23:24
Не думаю, що це хороші новини для Реалу. Вони так низько не впадуть, щоб такому радіти. Барселона останні роки нагадує таку собі іспанську версію Ювентусу.
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