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Тебас: Месси сейчас не вернется в Барселону. В ПСЖ он тоже быть не должен
Примера продолжает воевать
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в "Барселону". Он считает, что клуб не может позволить себе аргентинца.
– Что я хотел бы сказать об обоих – и о "Барселоне", и о "ПСЖ".
В "Барселону" – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в "ПСЖ" он тоже не может быть.
У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у "ПСЖ" меньше доходов, чем у "Барселоны". "ПСЖ" – это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.
– Может ли Ла Лига помочь "Барсе"?
– Единственный, кто может что-то сделать, это "Барса". Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в "Барселоне", но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать, – сказал Хавьер Тебас.
Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб хочет сохранить всех лидеров: Клиана Мбаппе, Лионеля Месси и Серхио Рамоса.
Сообщалось, что Лионель также хочет остаться в клубе. "Париж" готовит игроку новое предложение контракта.
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