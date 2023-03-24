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Тебас: Месси сейчас не вернется в Барселону. В ПСЖ он тоже быть не должен

Испания
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Примера продолжает воевать

Тебас: Месси сейчас не вернется в Барселону. В ПСЖ он тоже быть не должен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в "Барселону". Он считает, что клуб не может позволить себе аргентинца.

– Что я хотел бы сказать об обоих – и о "Барселоне", и о "ПСЖ".

В "Барселону" – при нынешней экономической ситуации – Месси не может вернуться, если только он существенно не снизит зарплату, что было бы странно. Но и в "ПСЖ" он тоже не может быть.

У этих двух команд очень похожий фонд зарплаты, с той лишь разницей, что у "ПСЖ" меньше доходов, чем у "Барселоны". "ПСЖ" – это машина, которая делает деньги на нефти и жульничает со спонсорами.

– Может ли Ла Лига помочь "Барсе"?

– Единственный, кто может что-то сделать, это "Барса". Я бы хотел, чтобы он вернулся и завершил карьеру в "Барселоне", но это не зависит от нас. Мы не собираемся менять правила, чтобы Месси мог приехать, – сказал Хавьер Тебас.

Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб хочет сохранить всех лидеров: Клиана Мбаппе, Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

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Сообщалось, что Лионель также хочет остаться в клубе. "Париж" готовит игроку новое предложение контракта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.03.2023 в 00:01
Чого воно суне своє нюхало у чужі справи... Так коли Мессі був в Барселоні Ла Ліга більше цінувалась. Утім минула "хунта Барси" до COVIDа протринькала значні прибутки і тепер клуб не дуже фінансово благополучний! Але мені подобаються ці столичні хунтинята... Засуджуючи сепаратизм всіляко намагаються його роздути своїми постійними витівками проти блаугранос Невже комусь не зрозуміло, що підступно засуджуючи Барсу прихильність її вболівальників не додашь!
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