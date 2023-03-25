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Очередной игрок под вопросом на Класико – известен диагноз Де Йонга

Испания
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В полузащите "Барселоны" могут быть серьезные перестановки

Очередной игрок под вопросом на Класико – известен диагноз Де Йонга

Фото: sportupdate

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил повреждение задней поверхности правого бедра. Клуб не называет сроки восстановления полузащитника.

Ранее Де Йонга исключили из заявки сборной Нидерландов на матчи отбора к Евро-2024.

Напомним, что ранее в составе "Барселоны" травмы получили Педри и Андреас Кристенсен. Оба футболиста скорее всего пропустят Эль Класико в ответном матче Кубка Короля 5-го апреля.

Также повреждение ещё в поединке с "Реалом" получил Рональд Араухо. Сообщалось, что его восстановление займет 3-4 недели.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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