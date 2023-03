Очередной игрок под вопросом на Класико – известен диагноз Де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил повреждение задней поверхности правого бедра. Клуб не называет сроки восстановления полузащитника.

Ранее Де Йонга исключили из заявки сборной Нидерландов на матчи отбора к Евро-2024.

Напомним, что ранее в составе "Барселоны" травмы получили Педри и Андреас Кристенсен. Оба футболиста скорее всего пропустят Эль Класико в ответном матче Кубка Короля 5-го апреля.

Также повреждение ещё в поединке с "Реалом" получил Рональд Араухо. Сообщалось, что его восстановление займет 3-4 недели.

MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW