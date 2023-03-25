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Очередной игрок под вопросом на Класико – известен диагноз Де Йонга
В полузащите "Барселоны" могут быть серьезные перестановки
Фото: sportupdate
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил повреждение задней поверхности правого бедра. Клуб не называет сроки восстановления полузащитника.
Ранее Де Йонга исключили из заявки сборной Нидерландов на матчи отбора к Евро-2024.
Напомним, что ранее в составе "Барселоны" травмы получили Педри и Андреас Кристенсен. Оба футболиста скорее всего пропустят Эль Класико в ответном матче Кубка Короля 5-го апреля.
Также повреждение ещё в поединке с "Реалом" получил Рональд Араухо. Сообщалось, что его восстановление займет 3-4 недели.
MEDICAL NEWS | Tests carried out today have shown that Frenkie de Jong has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Uv7ybu32PW— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2023
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