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Модрич – о переходе в Аль-Наср: Повторяю в 100-й раз, я надеюсь и верю, что останусь в Реале
Однако контракт еще не продлен
Фото: The Real Champs
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал, хочет ли он продолжить свою карьеру в "Аль-Насре" в Саудовской Аравии:
“Мое желание известно, я хочу остаться в “Реале”. Я верю и надеюсь, что это произойдет.
Остальное – только предположения и слухи. Повторяю в 100-й раз: я надеюсь и верю, что останусь в "Реале", – заявил 37-летний хавбек.
Отметим, что у хорвата контракт с "сливочными" завершается следующим летом. Сейчас подходит к завершению его 10-й сезон в Мадриде.
Напомним, что за "Аль-Наср" выступает бывший одноклубник хорвата Криштиану Роналду.
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