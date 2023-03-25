Модрич – о переходе в Аль-Наср: Повторяю в 100-й раз, я надеюсь и верю, что останусь в Реале

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал, хочет ли он продолжить свою карьеру в "Аль-Насре" в Саудовской Аравии:

“Мое желание известно, я хочу остаться в “Реале”. Я верю и надеюсь, что это произойдет.

Остальное – только предположения и слухи. Повторяю в 100-й раз: я надеюсь и верю, что останусь в "Реале", – заявил 37-летний хавбек.