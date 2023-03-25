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Модрич – о переходе в Аль-Наср: Повторяю в 100-й раз, я надеюсь и верю, что останусь в Реале

Испания
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Однако контракт еще не продлен

Модрич – о переходе в Аль-Наср: Повторяю в 100-й раз, я надеюсь и верю, что останусь в Реале

Фото: The Real Champs

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал, хочет ли он продолжить свою карьеру в "Аль-Насре" в Саудовской Аравии:

“Мое желание известно, я хочу остаться в “Реале”. Я верю и надеюсь, что это произойдет.

Остальное – только предположения и слухи. Повторяю в 100-й раз: я надеюсь и верю, что останусь в "Реале", – заявил 37-летний хавбек.

Отметим, что у хорвата контракт с "сливочными" завершается следующим летом. Сейчас подходит к завершению его 10-й сезон в Мадриде.

Напомним, что за "Аль-Наср" выступает бывший одноклубник хорвата Криштиану Роналду.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Аль-Наср
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Источник:
Fabrizio Romano

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