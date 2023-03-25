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Реал следит за двумя игроками Наполи и планирует трансферы летом
Мадридцы уже долгое время заинтересованы в этих футболистах
Getty Images/Global Images Ukraine
Лидеры "Наполи" Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия продолжают находиться в сфере интересов "Реала". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Calciomercato.
Известно, что мадридский клуб пока не предпринимал никаких конкретных шагов, но следит за положением обоих футболистов в Италии.
Действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до лета 2025-го, а грузина – до 2027-го, однако сейчас ведутся переговоры о пролонгации на улучшенных условиях.
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