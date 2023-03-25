Реал следит за двумя игроками Наполи и планирует трансферы летом

Лидеры "Наполи" Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия продолжают находиться в сфере интересов "Реала". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Calciomercato.

Известно, что мадридский клуб пока не предпринимал никаких конкретных шагов, но следит за положением обоих футболистов в Италии.

Действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до лета 2025-го, а грузина – до 2027-го, однако сейчас ведутся переговоры о пролонгации на улучшенных условиях.