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Реал следит за двумя игроками Наполи и планирует трансферы летом

Испания
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Мадридцы уже долгое время заинтересованы в этих футболистах

Реал следит за двумя игроками Наполи и планирует трансферы летом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидеры "Наполи" Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия продолжают находиться в сфере интересов "Реала". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Calciomercato.

Известно, что мадридский клуб пока не предпринимал никаких конкретных шагов, но следит за положением обоих футболистов в Италии.

Действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до лета 2025-го, а грузина – до 2027-го, однако сейчас ведутся переговоры о пролонгации на улучшенных условиях.

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В статье: Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
Calciomercato

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