Смелый футбол, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне

Виктор Цыганков всего за два месяца стал узнаваемой фигурой в Испании.

О нем пишут Marca, AS, Mundo Deportivo, а меньшие региональные издания, как L'Esportiu или Diario Girona, посвящают украинцу обложки.

С Цыганковым фотографируются фанаты на улице; ему раздают комплименты тренеры и, главное, "Жирона" уже сейчас зависима от вингера, который полгода назад не подавал никаких признаков жизни в "Динамо".

Скажете, странно? Marca так не считает. В редакционной статье Виктора здесь называют "чемпионом", настаивая на сильной международной статистике – 43 матча за сборную; 13+17 в 64 матчах в еврокубках.

"С киевским "Динамо" он уже узнал, что такое играть в элите европейского футбола, и даже был капитаном команды с Востока. Не кто-нибудь, а европейская звезда прибыла в Жирону, и ее восхождение состоится немедленно", - так выглядит для испанского журналиста тот, кого в Украине последнее время больше критиковали, чем хвалили.

Иногда большое видится на расстоянии, не так ли?

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Давайте честно – Цыганков уже давно хотел уйти из "Динамо".

Он не подписывал с клубом долгосрочный контракт, как Ярмоленко. Он не скрывал желания поиграть где-то еще в интервью. Он взял в агенты не Шаблия, как все, а влиятельного брата Гвардиолы.

"Я запомнил Виктора как парня, который легко ладил со всеми и был одним из немногих, кто разговаривал со мной на английском. Это большая редкость для украинского игрока, ведь в Киеве большинство людей говорят по-русски", - вспоминал для L'Esportiu Фран Соль.

Очевидно, что английский Цыганков тоже учил не для того, чтобы провести жизнь где-то между Святошино и Позняками.

И если оттолкнуться от этого, то понятна и апатия Цыганкова в конце киевского периода, и бурный старт в Испании. Птичка запела, как только вырвалась на свободу – обычная история.

What a way to start life in LaLiga for Tsygankov since joining Girona in January.



???? 7 appearances

???? 5 starts

⚽️ 3 goals

????️ 3 assists pic.twitter.com/xI4laNGuzu — LaLigaTV (@LaLigaTV) March 23, 2023

Ну а то, что стоила птичка 25 млн, а продали за 5, это уже не ее проблемы, а продавца.

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Второй момент – стиль. "Жирона" подходит Цыганкову лучше, чем "Динамо".

Виктор не самый выносливый футболист на свете, и носиться туда-сюда без мяча ему и сложно, и опасно из-за вероятных травм. Но как играют каталонцы?

В текущем сезоне "Жирона" нанесла 203 удара в позиционных атаках, 84 – после стандартов, и лишь 13 – в быстрых отрывах. При этом в тех 5 матчах, когда со старта выходил Цыганков, процент владения только раз опустился ниже 45.

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Есть ли у "Жироны" класс, чтобы доминировать? Конечно, нет! Однако она все равно пытается это делать, и за это ее любят в Ла Лиге. С каталонцами не заскучаешь – они пропускают на уровне команд из зоны вылета (41 в 26 турах), но и по забитым голам (40) уступают только "Атлетико" (42), "Барсе" (49) и "Реалу" (51).

Цыганкову в таком футболе удобно. Он не бегает слишком много; техника и культура паса позволяют ему преодолевать прессинг, а движение без мяча гарантирует голы. Украинец уже трижды забил в Ла Лиге как под копирку, вовремя врываясь в зону центрфорварда.

Его три ассиста – это о правильном тайминге и видении поля; даже если партнер находится прямо за спиной.

El golazo de Javi Hernández, uno de los destacados el viernes, junto al que le da la asistencia de tacón, Viktor Tsygankov.pic.twitter.com/aTWymtWH1k — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) February 21, 2023

Почему он не играл так в "Динамо"? А потому, что в Киеве вингер должен сам себе создавать шансы, как это когда-то делали Ярмоленко и Ленс. В то же время Цыганков не индивидуалист, он более командный игрок.

В "Динамо" после травмы Шапаренко он потерял последнего помощника, а вот в "Жироне" за месяц нашел много новых – Алейша Гарсию, РоРо Рикельме, Арнау Мартинеса. Их понимание игры заново раскрывает Цыганкова, ведь переезд не изменил его типаж. Он по-прежнему зависим от качества команды.

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Еще один компонент удачного старта – место Цыганкова в иерархии "Жироны". Оно близко к вершине.

Не только Marca удивлена, что игрок с международным опытом выбрал новичка Ла Лиги – так думают все в Испании. Отсюда и отношение – с Цыганковым возятся; его хвалят, фото цепляют на афиши, не меняют после неудачных действий.

"Цыганков – игрок другого уровня. Нам повезло, что мы его заполучили. Это везение. Он еще не умеет разговаривать на испанском или каталанском, а я не очень хорошо говорю на английском, и ему нужно лучше адаптироваться, но он отличный игрок", - говорил Мичел еще до дебюта украинца в Ла Лиге.

Впоследствии, по информации AS, он проводил с Цыганковым целые недели, чтобы украинец как можно быстрее понял его концепцию игры.

"Тренер настойчиво, повторяя пройденное, объяснял Виктору, как должен играть футболист его профиля, чтобы вписаться в его систему. Они изучали работу без мяча и что делать с ним в ногах. Когда искать пространство; где создавать количественное преимущество; когда делать рывки за спину, а когда опускаться за мячом. Украинец молча работал, обдумывая новую информацию, и когда пора принимать решения, они были правильными. Цыганков выполнил все".

Для "Жироны" ситуация однозначна, ведь по ее меркам Цыганков – топ-звезда. Между тем за Мудрика "Челси" заплатил не 5 млн, а 70, однако клуб настолько большой, что Михаил едва заметен. Размер имеет значение.

While everyone was focusing on Mudryk, Girona signed ???????? Viktor Tsygankov for only €5 million - The best 'winter' signing in la Liga so far? 6 G/A in 7 games so far (he only started 5 games).pic.twitter.com/itpCw2YqLG — AUGUSTUS ???? (@Der_Augustus) March 23, 2023

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Ну и, само собой, нужно вспомнить про глобальную ситуацию в Ла Лиге тоже. Она не из простых.

Реалии таковы, что Давид Сильва в свои 37 в одиночку затягивает команду в ЛЧ. 41-летний Хоакин до сих пор в ротации 5-й команды чемпионата, поскольку больше "Бетису" некого ставить. Середняки, как Ведат Мурики и Кайл Ларин, производят фурор. Завсегдатаи низших лиг, как Иси Паласон, выбиваются в герои.

И все почему? Ни у кого нет денег. В январе 20 клубов Примеры на всех потратили 31 млн евро - это все, что у них есть. Что говорить, если даже "Барса", которая постепенно распродает саму себя, не смогла зарегистрировать новый контракт Гави?

Цыганков делает классную работу, но и он тоже бенефициар этого кризиса. 3-4 года назад Виктор мог надеяться на место в Ла Лиге; сейчас – выделяется и делает в ней разницу.

Le he podido decir “You are amazing” a Tsygankov, puedo morir tranquilo. pic.twitter.com/74RDbrVhJq — GxlDeUreña ❤️???? (@miquelf1_29) March 18, 2023

Такова неприятная правда, и, поверьте, испанцы ее знают, потому Тебас и воюет с мельницами проклинает шейхов, а "Барса" с "Реалом" носятся с трупом проектом Суперлиги. Все это и смешно, и грустно.

Что же касается нашего героя, то единственное, что осталось прояснить – это способность Цыганкова давать результат на длинных дистанциях. 5 туров – это круто, но как на счет 15? 30?

Все остальные ответы уже в принципе получены и, по правде, они даже превосходят изначальные ожидания.