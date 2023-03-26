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Смелый футбол, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне

Испания
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Хвалим, поскольку есть за что

Смелый футбол, статус звезды и кризис Ла Лиги: секреты успешного старта Цыганкова в Жироне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков всего за два месяца стал узнаваемой фигурой в Испании.

О нем пишут Marca, AS, Mundo Deportivo, а меньшие региональные издания, как L'Esportiu или Diario Girona, посвящают украинцу обложки.

С Цыганковым фотографируются фанаты на улице; ему раздают комплименты тренеры и, главное, "Жирона" уже сейчас зависима от вингера, который полгода назад не подавал никаких признаков жизни в "Динамо".

Скажете, странно? Marca так не считает. В редакционной статье Виктора здесь называют "чемпионом", настаивая на сильной международной статистике – 43 матча за сборную; 13+17 в 64 матчах в еврокубках.

"С киевским "Динамо" он уже узнал, что такое играть в элите европейского футбола, и даже был капитаном команды с Востока. Не кто-нибудь, а европейская звезда прибыла в Жирону, и ее восхождение состоится немедленно", - так выглядит для испанского журналиста тот, кого в Украине последнее время больше критиковали, чем хвалили.

Иногда большое видится на расстоянии, не так ли?

***

Давайте честно – Цыганков уже давно хотел уйти из "Динамо".

Он не подписывал с клубом долгосрочный контракт, как Ярмоленко. Он не скрывал желания поиграть где-то еще в интервью. Он взял в агенты не Шаблия, как все, а влиятельного брата Гвардиолы.

"Я запомнил Виктора как парня, который легко ладил со всеми и был одним из немногих, кто разговаривал со мной на английском. Это большая редкость для украинского игрока, ведь в Киеве большинство людей говорят по-русски", - вспоминал для L'Esportiu Фран Соль.

Очевидно, что английский Цыганков тоже учил не для того, чтобы провести жизнь где-то между Святошино и Позняками.

И если оттолкнуться от этого, то понятна и апатия Цыганкова в конце киевского периода, и бурный старт в Испании. Птичка запела, как только вырвалась на свободу – обычная история.

Ну а то, что стоила птичка 25 млн, а продали за 5, это уже не ее проблемы, а продавца.

***

Второй момент – стиль. "Жирона" подходит Цыганкову лучше, чем "Динамо".

Виктор не самый выносливый футболист на свете, и носиться туда-сюда без мяча ему и сложно, и опасно из-за вероятных травм. Но как играют каталонцы?

В текущем сезоне "Жирона" нанесла 203 удара в позиционных атаках, 84 – после стандартов, и лишь 13 – в быстрых отрывах. При этом в тех 5 матчах, когда со старта выходил Цыганков, процент владения только раз опустился ниже 45.

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Есть ли у "Жироны" класс, чтобы доминировать? Конечно, нет! Однако она все равно пытается это делать, и за это ее любят в Ла Лиге. С каталонцами не заскучаешь – они пропускают на уровне команд из зоны вылета (41 в 26 турах), но и по забитым голам (40) уступают только "Атлетико" (42), "Барсе" (49) и "Реалу" (51).

Цыганкову в таком футболе удобно. Он не бегает слишком много; техника и культура паса позволяют ему преодолевать прессинг, а движение без мяча гарантирует голы. Украинец уже трижды забил в Ла Лиге как под копирку, вовремя врываясь в зону центрфорварда.

Его три ассиста – это о правильном тайминге и видении поля; даже если партнер находится прямо за спиной.

Почему он не играл так в "Динамо"? А потому, что в Киеве вингер должен сам себе создавать шансы, как это когда-то делали Ярмоленко и Ленс. В то же время Цыганков не индивидуалист, он более командный игрок.

В "Динамо" после травмы Шапаренко он потерял последнего помощника, а вот в "Жироне" за месяц нашел много новых – Алейша Гарсию, РоРо Рикельме, Арнау Мартинеса. Их понимание игры заново раскрывает Цыганкова, ведь переезд не изменил его типаж. Он по-прежнему зависим от качества команды.

***

Еще один компонент удачного старта – место Цыганкова в иерархии "Жироны". Оно близко к вершине.

Не только Marca удивлена, что игрок с международным опытом выбрал новичка Ла Лиги – так думают все в Испании. Отсюда и отношение – с Цыганковым возятся; его хвалят, фото цепляют на афиши, не меняют после неудачных действий.

"Цыганков – игрок другого уровня. Нам повезло, что мы его заполучили. Это везение. Он еще не умеет разговаривать на испанском или каталанском, а я не очень хорошо говорю на английском, и ему нужно лучше адаптироваться, но он отличный игрок", - говорил Мичел еще до дебюта украинца в Ла Лиге.

Впоследствии, по информации AS, он проводил с Цыганковым целые недели, чтобы украинец как можно быстрее понял его концепцию игры.

"Тренер настойчиво, повторяя пройденное, объяснял Виктору, как должен играть футболист его профиля, чтобы вписаться в его систему. Они изучали работу без мяча и что делать с ним в ногах. Когда искать пространство; где создавать количественное преимущество; когда делать рывки за спину, а когда опускаться за мячом.

Украинец молча работал, обдумывая новую информацию, и когда пора принимать решения, они были правильными. Цыганков выполнил все".

Для "Жироны" ситуация однозначна, ведь по ее меркам Цыганков – топ-звезда. Между тем за Мудрика "Челси" заплатил не 5 млн, а 70, однако клуб настолько большой, что Михаил едва заметен. Размер имеет значение.

***

Ну и, само собой, нужно вспомнить про глобальную ситуацию в Ла Лиге тоже. Она не из простых.

Реалии таковы, что Давид Сильва в свои 37 в одиночку затягивает команду в ЛЧ. 41-летний Хоакин до сих пор в ротации 5-й команды чемпионата, поскольку больше "Бетису" некого ставить. Середняки, как Ведат Мурики и Кайл Ларин, производят фурор. Завсегдатаи низших лиг, как Иси Паласон, выбиваются в герои.

И все почему? Ни у кого нет денег. В январе 20 клубов Примеры на всех потратили 31 млн евро - это все, что у них есть. Что говорить, если даже "Барса", которая постепенно распродает саму себя, не смогла зарегистрировать новый контракт Гави?

Цыганков делает классную работу, но и он тоже бенефициар этого кризиса. 3-4 года назад Виктор мог надеяться на место в Ла Лиге; сейчас – выделяется и делает в ней разницу.

Такова неприятная правда, и, поверьте, испанцы ее знают, потому Тебас и воюет с мельницами проклинает шейхов, а "Барса" с "Реалом" носятся с трупом проектом Суперлиги. Все это и смешно, и грустно.

Что же касается нашего героя, то единственное, что осталось прояснить – это способность Цыганкова давать результат на длинных дистанциях. 5 туров – это круто, но как на счет 15? 30?

Все остальные ответы уже в принципе получены и, по правде, они даже превосходят изначальные ожидания.

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В статье: Мичел Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
26.03.2023 в 15:50
Так 5 матчів то не 20... 30 хвилин. Проте показник КЛАСУ, це майстерність проявлена роками... сезонами. Поки видно, що Віктор "прийшовся до двору" сподіваємось це надовго! Ярмоленко "майже все" так деякими відрізками, чи окремими матчами, ще щось може. Утім для збірної треба ОСНОВНОГО правого вінгера. До того є час "наростити м'язи" та додати... у роботі в захисті та витривалості.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.03.2023 в 15:08
Він заграє і в якіснішій команді. По перше - працьовитий, по друге - з Вінниці!)
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